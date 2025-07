Răducanu, sinceră înaintea duelului cu Osaka! Nu are prietene în circuitul WTA și recunoaște: „Mi se pare mai dificil”

Britanica de origine română a explicat de ce îi e greu să lege prietenii în tenisul profesionist și a comparat parcursul său cu cel al adversarei Naomi Osaka.

Emma Răducanu (22 de ani) participă în această săptămână la turneul WTA 500 de la Washington, unde va evolua în optimile de finală împotriva fostei campioane de Grand Slam, Naomi Osaka. Înaintea confruntării programate pentru această seară, sportiva britanică a oferit o serie de declarații sincere despre viața din circuitul WTA și dificultatea de a lega prietenii autentice între jucătoare.

„Cred că atunci când suntem în circuit, este foarte dificil să te deschizi cu adevărat față de alte jucătoare împotriva cărora concurezi. Cred că am câțiva prieteni în circuit, dar se adaugă o altă dimensiune atunci când joc împotriva lor.

Am prieteni foarte buni acasă în care pot avea încredere și cu care pot vorbi, dar dincolo de asta, mie pur și simplu mi se pare mai greu să concurez împotriva unei persoane cu care sunt prietenă”, a declarat Emma Răducanu, citată de Daily Mail.

Deși a cunoscut succesul fulgerător în 2021, când a câștigat US Open venind din calificări, Răducanu a întâmpinat dificultăți în a gestiona presiunea și instabilitatea provocate de această ascensiune bruscă. Tot ea a subliniat diferențele dintre propriul parcurs și cel al adversarei sale din această seară.

Compară parcursul propriei cariere cu cel al lui Osaka

Emma Răducanu consideră că lipsa unei baze solide înainte de succesul de la US Open a influențat instabilitatea performanțelor ei ulterioare, spre deosebire de Naomi Osaka, care și-a clădit cariera treptat.

„Când am câștigat US Open, veneam de la școală, eram nimeni, eram pe locul 200 în lume, iar Naomi Osaka câștigase deja. Era deja o figură cunoscută în circuit, iar oamenii se așteptau să se descurce bine și să înceapă să câștige mai multe turnee de Grand Slam.

Pe de altă parte, cred că atunci când am câștigat, a fost complet de nicăieri. Înseamnă că nu am construit chiar fundațiile pe care le avea ea când a câștigat turneele de Grand Slam, motiv pentru care ea a reușit să repete performanța și să câștige alte trei titluri, la US Open și Australian Open.

Cred că era o jucătoare consacrată în circuitul profesionist, în timp ce eu nu m-am simțit neapărat așa. Probabil de aceea am avut mult mai multe eșecuri după aceea”, a adăugat jucătoarea britanică.

Partida dintre Emma Răducanu și Naomi Osaka este programată în această seară, de la ora 20:00 (ora României), iar câștigătoarea o va întâlni în sferturile de finală pe Maria Sakkari, învingătoarea Emmei Navarro, scor 7-5, 7-6(1).

