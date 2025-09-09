Radu Drăgușin revine! Fundașul lui Tottenham a efectuat primul antrenament după accidentarea gravă

Internaționalul român se apropie de revenirea pe gazon, la opt luni după ruptura de ligamente.

Radu Drăgușin (23 de ani) a bifat primul său antrenament alături de Tottenham, după luni întregi de recuperare în urma accidentării suferite la începutul anului. Fundașul central al naționalei României a trecut printr-un moment dificil pe 30 ianuarie, când a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior în partida cu Elfsborg, scor 3-0.

Clubul londonez a publicat un videoclip emoționant în care Drăgușin apare inițial în sala de pregătire, apoi intrând pe teren pentru exerciții de viteză și schimbări de direcție printre jaloane, pasând cu colegii și încheind cu o serie de alergări de intensitate. Mesajul care a însoțit imaginile a fost simplu și sugestiv: „Cu un pas mai aproape”.

Planurile lui Thomas Frank cu Drăgușin

Potrivit GOLAZO.ro susțin că tehnicianul danez Thomas Frank plănuiește să-l folosească pe Drăgușin spre sfârșitul lunii octombrie, după încă șase săptămâni de pregătire intensă.

Tottenham a decis însă să nu-l includă pe român pe lista UEFA pentru faza grupelor din Champions League. Asta înseamnă că Drăgușin va rata toate partidele din toamnă, urmând să se concentreze exclusiv pe revenirea în Premier League.

Pentru competiția europeană, Frank i-a trecut pe listă pe fundașii Kevin Danso, Destiny Udogie, Cristian Romero, Pedro Porro, Djed Spence, Ben Davies și Micky van de Ven.

Programul lui Tottenham în Champions League

Tottenham – Villarreal (16 septembrie)

Bodo/Glimt – Tottenham (30 septembrie)

AS Monaco – Tottenham (22 octombrie)

Tottenham – Copenhaga (4 noiembrie)

PSG – Tottenham (26 noiembrie)

Tottenham – Slavia Praga (12 decembrie)

Tottenham – Borussia Dortmund (20 ianuarie)

Eintracht Frankfurt – Tottenham (28 ianuarie)

Revenirea lui Drăgușin este așteptată cu interes atât de fanii londonezilor, cât și de suporterii naționalei României, care speră ca fundașul să redevină cât mai repede apt pentru duelurile internaționale.

