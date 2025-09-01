Qualcomm pregătește lansarea Snapdragon 8 Elite Gen 5: performanță dublată, dar consum energetic neschimbat

Qualcomm se pregătește să își dezvăluie noul procesor de top, Snapdragon 8 Elite Gen 5, la finalul lunii septembrie, însă primele informații arată că, deși performanța va fi semnificativ îmbunătățită, consumul energetic va rămâne la același nivel cu generația actuală, Snapdragon 8 Elite.

Qualcomm pregătește lansarea Snapdragon 8 Elite Gen 5

Potrivit zvonurilor apărute pe platforma chineză Weibo, compania americană a crescut frecvențele nucleelor de performanță și eficiență, bazându-se pe o versiune optimizată a procesului de fabricație pe 3nm al TSMC (N3P). Această tehnologie aduce doar un plus de 5% la capitolul performanță, fără îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește eficiența energetică. Astfel, noul chipset ar putea consuma aceeași cantitate de energie ca și predecesorul său.

Deși dezamăgitoare din perspectiva eficienței, vestea bună este că Snapdragon 8 Elite Gen 5 promite să ofere o putere de calcul mult mai mare. Chiar și într-o variantă subclockată, testată pe un Galaxy S26 Edge, noul procesor a obținut scoruri superioare față de Snapdragon 8 Elite în testele single-core și multi-core, atingând frecvențe de 4,00GHz, față de 4,74GHz în versiunea standard.

În plus, producătorii chinezi de smartphone-uri, care lucrează deja la implementarea bateriilor bazate pe tehnologie siliciu-carbon, ar putea compensa lipsa de eficiență prin echiparea telefoanelor cu acumulatori mai mari, ceea ce va permite menținerea unei autonomii ridicate.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 va fi unul dintre ultimele modele construite pe 3nm, înainte ca Qualcomm să facă pasul decisiv spre arhitectura pe 2nm, planificată pentru 2026, moment în care sunt așteptate progrese reale în materie de eficiență și economie de energie.

Pe lângă îmbunătățirile brute de performanță, Snapdragon 8 Elite Gen 5 este așteptat să ofere și optimizări software avansate, în special pe zona de inteligență artificială și procesare grafică. Noul GPU va fi capabil să susțină jocuri mobile la un nivel de fidelitate apropiat de cel al consolelor, iar motorul AI integrat promite un salt considerabil în aplicațiile de realitate augmentată și fotografiere computatională. Aceste caracteristici ar putea transforma generația de smartphone-uri din 2025 într-un punct de cotitură pentru experiența mobilă, chiar dacă provocarea rămâne menținerea unui echilibru între performanță și autonomie.

