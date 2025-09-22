Putin îi propune lui Trump prelungirea cu un an a acordului privind armele nucleare

Președintele rus Vladimir Putin i-a oferit luni omologului său american, Donald Trump, o prelungire de un an a tratatului New START, ultimul acord rămas care limitează arsenalele nucleare strategice ale ambelor țări, în timp ce Moscova și Washington discută viitorul controlului armamentului nuclear, notează Reuters.

New START limitează numărul de focoase nucleare strategice la 1.550 pentru fiecare parte și expiră pe 5 februarie 2026. Fără prelungire sau înlocuire, ambele state riscă să depășească aceste limite.

În cadrul întâlnirii Consiliului de Securitate, Putin a subliniat că propunerea este în interesul neproliferării globale și ar putea stimula dialogul cu Washington privind controlul armamentului: Rusia este pregătită să continue respectarea limitelor numerice centrale prevăzute de tratatul New START pentru un an după 5 februarie 2026. Ulterior, pe baza analizei situației, vom decide dacă menținem aceste restricții voluntare autoimpuse. Această măsură va fi viabilă doar dacă Statele Unite acționează în mod similar și nu iau măsuri care să submineze sau să încalce echilibrul existent al capacităților de descurajare.

Oferta marchează o schimbare unilaterală de politică din partea Rusiei, care până acum condiționa discuțiile cu SUA de îmbunătățirea relațiilor bilaterale, afectate grav de războiul din Ucraina. Până în prezent, Washingtonul nu a oferit un răspuns oficial.

Putin a avertizat că Rusia va monitoriza activitățile nucleare și de apărare ale SUA, inclusiv planurile de consolidare a apărării antirachetă și eventualele interceptoare spațiale, avertizând că acțiunile destabilizatoare ar putea anula eforturile Rusiei de menținere a statu-quo-ului în cadrul New START.

CITEȘTE ȘI – Rupert Murdoch și Michael Dell, potențiali investitori în preluarea TikTok în SUA

Până în prezent, discuțiile privind reînnoirea sau revizuirea tratatului nu au început, în contextul tensiunilor legate de Ucraina. Trump și-a exprimat dorința de a negocia un nou acord de control al armamentului nuclear, inclusiv cu China, însă Beijingul a respins implicarea sa în tratative.

Această mișcare vine într-un moment de presiune internațională asupra lui Putin pentru a încheia războiul din Ucraina, în timp ce tensiunile Est-Vest ating unul dintre cele mai ridicate niveluri de la sfârșitul Războiului Rece.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.