Miliardarul media Rupert Murdoch, împreună cu fiul său Lachlan, și fondatorul Dell Technologies, Michael Dell, se numără printre investitorii care ar putea participa la preluarea TikTok de la compania chineză ByteDance, a anunțat președintele american Donald Trump într-un interviu pentru Fox News.

Trump a declarat că familia Murdoch „probabil” va fi parte din tranzacția TikTok, alături de alți investitori de marcă. În paralel, Michael Dell este implicat de câteva luni în tratative, iar Larry Ellison, fondatorul Oracle, și-a confirmat deja participarea.

„Se strâng sume uriaşe de bani pentru această tranzacţie”, a spus Trump, precizând că speră ca acordul să fie finalizat până la sfârșitul săptămânii.

Potrivit surselor apropiate discuțiilor, implicarea Murdoch s-ar putea face prin Fox Corp, dar nu prin News Corp sau prin activele personale ale familiei.

Control american asupra TikTok

Planul administrației de la Washington prevede crearea unui board independent TikTok, în care șase din cele șapte locuri ar fi ocupate de americani.

În plus, algoritmul folosit de cei circa 170 de milioane de utilizatori din SUA ar urma să treacă sub control american, în ciuda opoziției Beijingului.

TikTok riscă să fie blocat în SUA după ce Congresul a impus ByteDance obligația de a-și vinde operațiunile locale, invocând motive de securitate națională.

Negocieri complicate pe fondul tensiunilor SUA–China

Discuțiile pentru un acord erau aproape de final în aprilie, însă escaladarea războiului comercial – inclusiv tarifele de 145% aplicate de administrația Trump – a întârziat semnarea.

Trump a mai anunțat că urmează să se întâlnească cu președintele chinez Xi Jinping luna viitoare, în Coreea de Sud și apoi în China, marcând prima întâlnire bilaterală din 2019.

Implicațiile pentru piața globală de social media

Intrarea familiei Murdoch, figură centrală a conservatorismului american, într-un consorțiu care ar controla TikTok ar reprezenta o schimbare majoră în industria social media, dominată în prezent de Elon Musk (X/Twitter) și Mark Zuckerberg (Meta – Facebook, Instagram).

La finalul lunii iunie, Fox Corp avea rezerve de numerar de peste 5,3 miliarde de dolari, iar Lachlan Murdoch declara recent că grupul „analizează constant oportunităţi”.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.