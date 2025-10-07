Putin i-a transmis lui Netanyahu că susține recunoașterea statului Palestina

Președintele rus Vladimir Putin a avut o convorbire telefonică luni cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, în care a subliniat sprijinul Kremlinului pentru o soluție a conflictului israeliano-palestinian bazată pe recunoașterea statului Palestina, conform The Guardian.

‘Situația actuală din Orientul Mijlociu a fost discutată în profunzime, inclusiv planul președintelui american Donald Trump de normalizare a relațiilor în Fâșia Gaza. Vladimir Putin a subliniat poziția fermă a Rusiei în favoarea unei soluții cuprinzătoare la problema palestiniană, bazată pe principii juridice internaționale stabilite’, a relatat Kremlinul.

Putin a declarat joi la Clubul de dezbateri Valdai că Rusia este dispusă să sprijine ‘în termeni generali’ planul președintelui Statelor Unite, Donald Trump, pentru încetarea războiului și viitorul Fâșiei Gaza.

‘Părțile au făcut un schimb de opinii cu privire la alte probleme regionale’ în timpul discuțiilor, a declarat președinția rusă.

‘În special, s-a exprimat interesul pentru căutarea unor soluții bazate pe negocierile privind programul nuclear al Iranului și stabilizarea viitoare a Siriei’, a adăugat Kremlinul.

Netanyahu a profitat de ocazie pentru a-l felicita pe Putin cu ocazia zilei de naștere a acestuia, marți, iar liderul rus a felicitat poporul evreu cu ocazia sărbătorii Sucot, care rememorează vicisitudinile poporului evreu în timpul rătăcirii sale prin deșert după ce a scăpat din sclavia din Egipt.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!