Președintele rus Vladimir Putin ar urma să efectueze un zbor neobișnuit de lung pentru a ajunge la Budapesta, unde este planificată o întâlnire oficială cu președintele american Donald Trump.

Potrivit publicației specializate Air Live, zborul lui Putin către Budapesta va evita spațiul aerian al majorității statelor din Uniunea Europeană din cauza sancțiunilor impuse Rusiei.

Zborul lui Putin către Budapesta ocolește Europa



Conform sursei citate, avionul prezidențial rusesc, un Iliușin Il-96 modificat, supranumit „Kremlinul zburător”, va parcurge o rută de aproximativ 5.000 de kilometri. Traseul include survolarea Mării Caspice, Iranului, Turciei, Mării Mediterane, Muntenegrului și Serbiei, înainte de a ajunge în Ungaria. Comparativ cu ruta directă de 1.500 km, zborul lui Putin către Budapesta ar dura cu aproape trei ore mai mult.

Sancțiunile internaționale îl vor forța pe Putin să aleagă o rută ocolitoare

Sancțiunile aeriene impuse Rusiei după invazia Ucrainei fac imposibil zborul direct prin spațiul aerian al Uniunii Europene. Astfel, pentru zborul lui Putin către Budapesta este necesară o coordonare atentă cu autoritățile din Turcia și Serbia. Experții avertizează că survolarea Mării Negre rămâne riscantă, din cauza activității militare intense din regiune.

Călătoria lui Putin marchează o nouă etapă în izolarea geopolitică a Rusiei, care afectează inclusiv logistica deplasărilor diplomatice.

Ungaria, una dintre puținele țări din UE care menține un dialog activ cu Moscova, oferă cadrul pentru o întâlnire directă cu Donald Trump. Deocamdată, nu a fost publicat niciun plan oficial de zbor, însă ruta turco-sârbă pare cea mai fezabilă pentru zborul lui Putin către Budapesta, potrivit Air Live.

