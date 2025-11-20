Președintele rus Vladimir Putin a lansat miercuri unul dintre cele mai ambițioase planuri tehnologice ale Rusiei din ultimele decenii, în cadrul Conferinței AI Journey desfășurate la Moscova, unde a fost întâmpinat de un robot dansator.

Evenimentul, aflat la a 10-a ediție, are loc în perioada 19-21 noiembrie.

Putin a afirmat că Rusia „trebuie să dispună de o gamă completă de tehnologii şi de produse care-i sunt proprii în domeniul inteligenţei artificiale active”, subliniind importanța dezvoltării autonome în acest sector strategic.

Control total asupra tehnologiei AI

În discursul său de aproximativ 20 de minute, liderul de la Kremlin a punctat că „toate aceste modele trebuie să fie antrenate şi controlate în întregime de către specialişti ruşi, în toate etapele”.

Declarația marchează o direcție clară: Rusia nu dorește dependențe externe în domeniul tehnologiilor AI.

38 de noi reactoare nucleare – infrastructura care va alimenta viitorul AI al Rusiei

Putin a prezentat și pilonul energetic al acestui plan: construirea unei rețele extinse de reactoare nucleare compacte dedicate alimentării centrelor de date.

El a subliniat că dezvoltarea acestor facilități reprezintă „o prioritate absolută” pentru statul rus.

„În mai puţin de 20 de ani, în principal în Ural, în Siberia şi în Extremul Orient, prevedem construirea a 38 de unităţi de producţie nucleară”, a declarat președintele de la Moscova.

Conform acestuia, „capacitatea lor totală va fi aproape echivalentă celei a tuturor centralelor nucleare care se află în prezent în serviciu”, ceea ce ar dubla practic infrastructura nucleară actuală a Rusiei.

