Președintele rus Vladimir Putin l-a numit pe Andrei Bulîga, unul dintre miniștrii adjuncți ai apărării în ultimul an în cabinetul de la Moscova, în funcția de secretar adjunct al puternicului Consiliu al Securității Rusiei, potrivit unui decret publicat sâmbătă pe site-ul Kremlinului, informează Reuters, potrivit TVR Info.

Într-un decret separat, Putin l-a numit pe colonelul-general Aleksandr Sancik, care a ocupat până acum funcția de comandant al Districtului militar Sud al Rusiei, în funcția de ministru adjunct al apărării, înlocuindu-l pe Bulîga.

Bulîga, general-locotenent în armata rusă, ocupa din martie 2024 funcția de viceministru responsabil cu sprijinul logistic.

El a preluat funcția în contextul unei serii de cazuri de corupție care au început în aprilie 2024 și în care peste 12 oficiali, inclusiv trei foști miniștri adjuncți ai apărării, au fost arestați sub acuzații de delapidare și luare de mită.

Ministrul apărării, Serghei Șoigu, cu o vechime îndelungată în funcție, a fost numit secretar al Consiliului Securității în mai 2024, pe fondul scandalurilor de corupție și al criticilor la adresa performanței forțelor ruse în Ucraina.

