PSG, victorie în Supercupa Franței! Ousmane Dembélé aduce trofeul în prelungiri

Paris Saint-Germain a câștigat Supercupa Franței, învingând-o pe AS Monaco cu scorul de 1-0, grație unui gol marcat de Ousmane Dembélé în minutul 90+2.

PSG triumfă dramatic la Doha

Duelul dintre PSG și AS Monaco, desfășurat pe „Stadium 974” din Doha, Qatar, a fost unul extrem de echilibrat, cu ocazii de ambele părți. Deși inițial partida era programată să se dispute în vara acestui an, în China, a fost relocată la Doha, oferind un spectacol de final de an pentru fanii fotbalului francez.

Unicul gol al meciului a venit abia în prelungiri, în minutul 90+2, când Ousmane Dembélé a fructificat o centrare perfectă venită de la Fabian Ruiz. Mijlocașul spaniol a creat o fază rapidă pe partea stângă, iar Dembélé, bine poziționat în careu, a trimis mingea în poarta goală, oferindu-i lui Luis Enrique primul trofeu de când este antrenor al parizienilor.

O nouă bornă pentru PSG în Supercupa Franței

Victoria împotriva lui AS Monaco consolidează poziția dominantă a lui PSG în Supercupa Franței. Cu acest succes, parizienii au ajuns la 13 trofee câștigate în această competiție, cel mai mare număr din istoria turneului.

În clasamentul all-time al Supercupei, PSG este urmată de Lyon, cu 8 trofee, și de echipele Reims și Saint-Étienne, care au câte 5 trofee fiecare.

Pentru AS Monaco, înfrângerea reprezintă o dezamăgire, mai ales după ce au oferit o replică solidă campioanei Franței pe toată durata jocului. Deși au avut câteva oportunități importante, echipa din Principat nu a reușit să găsească drumul spre gol, iar PSG a profitat de ocazia decisivă pentru a-și adjudeca trofeul.

