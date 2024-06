Promisiunea lui Sorin Grindeanu: „La sfârşitul anului viitor se va circula de la Paşcani până la Bucureşti pe autostradă”

Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu, promite că până la sfârşitul anului viitor se va circula pe autostrada A7 a Moldovei de la Paşcani până la Bucureşti.

Aflat în vizită pe şantierul din zona municipiului Paşcani, la turbionul care face legătura dintre autostrada A7 şi A8, ministrul Sorin Grindeanu a subliniat că este optimist în ceea ce priveşte construcţia autostrăzii Moldovei.

„În acest nod, lângă Paşcani, avem cea mai mare intersecţie din ţară, intersecţia celor două autostrăzi extrem de importante – A7 şi A8. Am văzut tot traseul autostrăzii începută, mă refer la faza de execuţie, în urmă cu un an şi un pic. Să ştiţi că rămân optimist în ceea ce am spus, în sensul că acele şase noduri şi jumătate ce am spus că vor fi finalizate anul acesta, vor fi finalizate. Contractual, cred că ar fi trebuit să fie patru dintre ele: două între Ploieşti-Buzău şi încă două între Buzău-Focşani. Vor fi terminate şase şi jumătate. Jumătatea e acea legătură de la Adjud care va fi folosită pe post de centură şi va ajuta foarte mult la trafic. Celelalte şase şi jumătate, fiindcă vorbim de 13 loturi din A7, vor fi finalizate anul viitor. La sfârşitul anului viitor se va circula de aici, de la Paşcani până la Bucureşti, pe autostradă”, a afirmat ministrul Sorin Grindeanu.

Ministrul a ţinut să precizeze că autostrada Unirii, Autostrada A8, care este şi va rămâne un proiect prioritar, va fi construită din bani europeni.

„În ce priveşte autostrada A8, există unele semne de întrebare şi e normal să le aibă unii până la un moment dat. Continuăm să facem ce m-am angajat public şi eu şi alţi colegi de-ai mei, şi ceea ce am spus celor doi Bogdani de faţă aici (Bogdan Cojocaru – candidatul PSD la preşedinţia CJ şi Bogdan Balanişcu – candidatul PSD la Primăria Iaşi – n.r), şi celorlalţi senatori şi societăţii civile, că A8 rămâne proiect prioritar pentru Ministerul Transporturilor. Autostrada A8 va fi construită din bani europeni, ca să fie cât se poate de clar. Când terminăm o documentaţie, o şi scoatem la licitaţie”, a declarat ministrul Transporturilor.

