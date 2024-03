Primarul Iaşului, Mihai Chirica, a afirmat, joi, că migrările politice din preajma campaniilor electorale nu sunt potrivite pentru electorat, menţionând că primarii care migrează trebuie să fie conştienţi de faptul că bugetele nu pot fi suplimentate, indiferent de partidul în care se înscriu, potrivit agerpres.ro.

“Sunt sigur că sunt greşeli de ambele părţi. Cred că sunt greşeli şi în managementul politic al PNL şi sunt intervenţii nepotrivite în managementul politic al PSD. Ceea ce vreau să le transmit primarilor este că suntem locuitorii aceleiaşi ţări, împărţim acelaşi buget, aproape cu aceeaşi mână. Nu cred că aceste plimbări dintr-o parte în alta sunt potrivite pentru electorat. Cred că trebuie să dau explicaţii şi despre mine. Am avut un conflict cu Dragnea, care m-a executat politic şi dat afară din PSD şi a trebuit să îmi aleg o altă cale. Am făcut-o în mod responsabil şi voi rămâne în continuare aici. Haideţi să facem politică pentru cetăţeni. Nu cred că pomana electorală înseamnă un plus în politica şi democraţia românească. Sper ca lucrurile acestea să înceteze”, a declarat Chirica pentru presă.

Conform acestuia, sunt candidaţi la diverse funcţii de demnitate publică ce au trecut şi prin cinci-şase partide politice.

“Sunt convins că nu au o doctrină. Mai bine spus, sunt convins că nu au o morală politică. Nu este potrivit pentru electorat. Sper ca cele două mari partide, PSD şi PNL, să îşi continue parteneriatul, să dea o şansă României pentru dezvoltare şi în guvernarea care urmează, să câştigăm şi mai mult încrederea instituţiilor internaţionale, inclusiv a celor care ne asigură securitatea naţională la graniţele ţării şi, desigur, să creştem în spatele nostru o generaţie de oameni politici care ar trebui să fie altfel”, a spus Mihai Chirica.

În opinia sa, comasarea alegerilor locale cu europarlamentarele reprezintă o “alegere înţeleaptă”.

“Mesajul nostru a fost nu să luăm noi tot, dar să nu lăsăm să funcţioneze extremismul în Europa. Toate mesajele de la Congresul PPE de ieri au fost în aceeaşi direcţie. Noi nu trebuie să ne batem cu partidele tradiţionale ale Europei. Nu PES este ţinta noastră, ci încercarea ca împreună cu PES să blocăm partidele extremiste. Cred că acesta este şi mesajul la europarlamentare pe care îl voi avansa. Sigur, fiecare primar îşi va aduce pe subiectul proiectelor cu finanţare europeană dorinţa de a rămâne în continuare membri ai acestei comunităţi şi de a aduce cât mai multe beneficii pentru fiecare cetăţean al ţării noastre”, a adăugat Chirica.

Mihai Chirica e deranjat de numărul mare de forțe de ordine ce au descins la Primăria Iași

Mihai Chirica e deranjat de numărul mare de forțe de ordine ce au descins la Primăria Iași într-un dosar al DIICOT.

Primarul Mihai Chirica s-a plâns joi, în cadrul unei conferinţe de presă, de modalitatea în care a fost efectuată descinderea care a avut loc miercuri la Primăria Iaşi, în urma căreia aproape tot aparatul administrativ a fost dus la audieri, în condiţiile în care procurorii DIICOT au venit însoţiţi de un număr mare de poliţişti aduşi din mai multe judeţe din zona Moldovei.

