Mihai Chirica e deranjat de numărul mare de forțe de ordine ce au descins la Primăria Iași într-un dosar al DIICOT.

Primarul Mihai Chirica s-a plâns joi, în cadrul unei conferinţe de presă, de modalitatea în care a fost efectuată descinderea care a avut loc miercuri la Primăria Iaşi, în urma căreia aproape tot aparatul administrativ a fost dus la audieri, în condiţiile în care procurorii DIICOT au venit însoţiţi de un număr mare de poliţişti aduşi din mai multe judeţe din zona Moldovei.

„Activitatea de ieri a fost una disproporţionată între cauză şi efect, între ceea ce trebuia să se întâmple şi ceea ce s-a întâmplat de fapt. Sigur, instituţiile statului trebuie să îşi facă datoria şi să culeagă datele pentru a putea să judece în mod obiectiv pentru orice faptă pe care dumnealor o consideră suspectă. (…) Ca o paranteză, de exemplu, (Osama – n.r.) bin Laden a fost prins şi anihilat de 42 de puşcaşi marini. La Iaşi ieri au fost în Primăria Iaşi 46. Efectele, desigur, nu sunt aceleaşi, dar modalitatea de acţiune este una cât se poate de evidentă şi vizibilă”, a declarat primarul Chirica.

Primarul Mihai Chirica compară numărul mare de forțe de ordine ce au descins la Primăria Iași cu efectivele ce l-au anihilat pe Bin Laden

El consideră că acţiunea procurorilor ar fi trebuit să se desfăşoare altfel.

„Ca modalitate de lucru, cum înţeleg eu că trebuie să se întâmple într-un stat de drept, este că o instituţie îţi cere documente. Dacă nu eşti în stare să le depui la termen din neştiinţă sau din rea voinţă, atunci instituţia poate apela şi la alte măsuri pentru a putea satisface această necesitate. În caz contrar, ca orice instituţie civilizată înfiinţată în baza legilor în vigoare, răspunde de fiecare dată, fapt care se întâmplă în mod curent cu toate instituţiile statului, chiar dacă ele aparţin de Justiţie sau orice altă natură. Nu am avut decât un singur incident, anul trecut, când s-a rătăcit o adresă de înaintare a unui Parchet, nu s-a ajuns la termen şi procurorul însuşi a venit să îşi ridice documentele crezând că e rea intenţie. Le-a avut în mai puţin de o oră. A fost o neglijenţă de servici a unuia dintre colegii mei”, a declarat Mihai Chirica.

Edilul a afirmat totodată că s-a prezentat la DIICOT Iaşi în calitate de suspect, motivată de semnarea tuturor autorizaţiilor de construire pentru un investitor local, de la data de când a devenit primar şi până în prezent.

„În cursul zilei de ieri, practic întreg aparatul de conducere a fost chemat la audieri. Toate birourile de aici, viceprimari, foşti, toată direcţia de Urbanism, Cadastru. Indiferent care sunt consecinţele acestui dosar, e foarte clar, trebuie să plătească. Şi eu voi fi cel care susţin vehement acest lucru. Am spus şi ieri, am spus şi prin plângerile penale pe care le-am mai făcut până acum”, a mai declarat primarul Mihai Chirica.

Edilul a explicat că Primăria Iaşi este o instituţie care emite zeci de mii de documente de-a lungul timpului.

„De-a lungul unui an emitem 4,9 milioane de file pe care le transmitem către diverşi beneficiari. În calitate de primar, în ceea ce priveşte activitatea Direcţiei de Urbanism, semnez şi emit documente administrative aproximativ 1.500-1.600 pe an, certificate de urbanism – 4.000, 4.500 pe an. Ştiu foarte clar ce fac şi cum fac. Eu nu sunt decât demnitarul acestei Primării. În spatele meu este un aparat de 679 de persoane. Orice persoană care nu-şi face treaba cum se cuvine din rea voinţă sau nepricepere trebuie să plătească. Dacă e din nepricepere, plăteşte administrativ, ceea ce s-a şi întâmplat, dacă este din rea voinţă plăteşte penal. Acest lucru trebuie să se întâmple. Nu am acuzat decât atunci când am avut date certe. Restul, rămâne la latitudinea organelor de anchetă”, a declarat Mihai Chirica.

El a reiterat că nu are emoţii referitoare la dosarul omului de afaceri Zămoşteanu sau la orice altă cauză.

„Nu am cea mai mică emoţie, decât foarte multă oboseală. Este destul de greu pentru un primar să aibă luni Parchet, marţi – pauză, miercuri – Parchet, joi – pauză, presupun vineri o să mai vedem. Actul administrativ trebuie să continue. Nu este vorba numai de imaginea primarului, că nu sunt în alegeri. Sunt în mandat încă. Este vorba de imaginea oraşului nostru care ieri a fost una foarte proastă ori datorită vinovăţiei unor colegi de-ai mei care vor trebui să răspundă, ori datorită unui exces de zel. Nu suntem nici traficanţi de droguri, nici spălători de bani, nici infractori de natură economică”, a mai declarat primarul Mihai Chirica, în conferinţa de presă.

Procurorii DIICOT Iaşi şi poliţişti de la birourile de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) din Iaşi, Suceava, Vaslui şi Botoşani, împreună cu luptători din cadrul SAS Iaşi au efectuat, miercuri, 24 de percheziţii într-un dosar care vizează mai multe infracţiuni, printre care abuz în serviciu şi uzurparea funcţiei. În urma descinderilor, 30 de persoane au fost conduse la audieri.

„Activităţile sunt efectuate în continuarea cercetărilor în cauza privind constituirea unui grup infracţional organizat şi vizează procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii de către dezvoltatori imobiliari care s-au folosit de conexiunile cu funcţionari din administraţia publică locală cu atribuţii în domeniul emiterii şi urmăririi respectării documentaţiilor de urbanism”, se preciza într-un comunicat de presă al DIICOT.

Descinderile au avut loc într-un dosar care vizează săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu în vederea obţinerii unui folos necuvenit, uzurparea funcţiei, delapidare, spălarea banilor, folosirea cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului societăţii într-un scop contrar intereselor acesteia, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals.

Printre cei care au fost audiaţi până acum sunt primarul Mihai Chirica, fostul viceprimar Gabriel Harabagiu, care acum este şef Serviciu Relaţii Comunitare şi Politici Publice, mai mulţi angajaţi de la Serviciul Juridic, Direcţia de Urbanism, precum şi secretarul Consiliului Local, Denisa Ionaşcu.

