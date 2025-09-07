Prima moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a fost respinsă, iar premierul a declarat: „Moţiunea de cenzură nu aduce soluţii, ci e doar zgomot”.

Parlamentul a început dezbaterea celor patru moțiuni de cenzură depuse de opoziție după angajarea răspunderii Guvernului Bolojan pe Pachetul 2 de măsuri fiscale.

Opoziția, prin AUR, S.O.S România și POT, a depus patru moțiuni împotriva Guvernului, vizând cinci proiecte de lege din Pachetul 2 de reformă fiscală.

Deși cvorumul era asigurat, parlamentarii opoziției au cerut amânarea ședinței pentru luni.

Proiectul privind guvernanța companiilor publice, punct central

Premierul a explicat că moțiunea vizând guvernanța corporativă a întreprinderilor publice „are ca obiectiv profesionalizarea și depolitizarea companiilor de stat”.

„Proiectul de lege este o condiţie necesară, dar nu şi suficientă. Pentru a atinge acest obiectiv, un rol important îl va avea aplicarea cu bună-credinţă a noilor prevederi. În domenii vitale, precum energia, transporturile, apărarea, România trebuie să aibă companii de stat puternice, conduse profesionist, cu misiuni clare şi cu rezultate concrete. În administraţia locală, cetăţenii au dreptul la servicii publice funcţionale, la utilităţi de calitate, la transport urban sigur şi curat. Pentru toate acestea, este nevoie să schimbăm radical modul în care funcţionează companiile publice”, a afirmat Bolojan.

