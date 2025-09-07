Dezbaterea primei moțiuni de cenzură pe tema sănătății, programată duminică în Parlament, a fost blocată temporar după ce reprezentanții AUR au solicitat apel nominal pentru verificarea cvorumului.

Deputatul Mihai Adrian Enache (AUR) a cerut președintelui de ședință să dispună apel nominal înainte de votul asupra moțiunii privind reforma sistemului sanitar. Solicitarea a fost respinsă.

„Cvorumul se verifică la vot”, a explicat președintele de ședință, subliniind că votul moțiunii de cenzură se desfășoară prin prezență fizică. Reprezentantul AUR a insistat, însă cererea nu a fost acceptată.

Membri ai Guvernului, absenți sau retrași de la vot

Premierul Ilie Bolojan, ministrul Dezvoltării Cseke Attila și vicepremierul Taczos Barna au anunțat că nu vor participa la vot. Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a lipsit de la ședință, notează News.ro.

În plen, premierul Ilie Bolojan a criticat moțiunea, afirmând că este „plină de contradicţii” și reprezintă doar un gest politic al Opoziției.

„În ceea ce priveşte aspectul punctual legat de reforma în sănătate, aceasta este o necesitate, iar pacienţii şi medicii deopotrivă resimt zi de zi problemele cronice din acest sistem. (…) Este o reformă care pune pacientul pe primul loc, medicul în centrul deciziei şi resursele acolo unde aduc sănătate reală”, a declarat premierul.

El a adăugat că obiecțiile din moțiune sunt „mai degrabă critici de dragul criticilor”, iar textul documentului conține „multe inexactităţi, contradicţii şi interpretări eronate”.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.