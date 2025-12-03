Companiile au continuat reducerile de personal și au limitat achizițiile de materii prime

Activitatea din industria prelucrătoare din România continuă să se contracte, potrivit indicelui S&P al managerilor de achiziții. În noiembrie, indicatorul a coborât la 47,2 puncte, de la 47,6 în luna precedentă, cel mai redus nivel din ultimele opt luni. Un scor sub 50 semnalează scădere a producției, prag pe care sectorul nu l-a mai depășit din mai 2024, notează profit.ro.

Declinul s-a resimțit, în special, în volumul comenzilor noi și al producției, ambele consemnând reduceri semnificative, cele mai mari din ultimele zece, respectiv opt luni. Situația este pusă pe seama cererii slabe și a dificultăților financiare ale clienților, ceea ce a determinat companiile să tempereze ritmul producției.

Analiza arată că încrederea mediului industrial privind evoluția viitoare, este la cel mai scăzut nivel de la lansarea sondajului, în vara lui 2023. Perspectivele sunt influențate și de debutul slab al industriei germane, una dintre piețele-cheie pentru exportatorii români. Indicele PMI al Germaniei a coborât în noiembrie la 48,4 puncte, ceea ce sugerează că cererea externă va continua să fie o provocare.

În aceste condiții, companiile au continuat reducerile de personal și au limitat achizițiile de materii prime. Prețurile la energie, combustibili și materiale rămân o sursă de presiune, amplificate de creșterea TVA, însă costurile de producție s-au moderat pentru a treia lună consecutiv, atingând cel mai mic nivel din ultimele patru luni.

Deși statistica oficială indică un avans modest al producției industriale în trimestrul trei, economiștii avertizează că, în lipsa unei schimbări de trend, 2025 ar putea deveni al treilea an consecutiv de scădere. Recuperarea este totuși posibilă, stimulată de investițiile europene în apărare și infrastructură, care ar putea impulsiona cererea pentru producătorii români.

În regiune, performanțele rămân mixte: Ungaria a revenit pe creștere, depășind pragul de 50 puncte, însă Polonia și Cehia continuă să evolueze în zona de contracție, în pofida unor îmbunătățiri ușoare.

