Președintele Nicușor Dan ia act de demisia lui Ionuț Moșteanu și desemnează un interimar

PoliticăȘtirile zilei
Alexandru Stancu
de Alexandru Stancu
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat vineri decretul prin care ia act de demisia ministrului Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, și a numit interimar în funcție pe ministrul Economiei, Radu Miruță.

Potrivit Administrației Prezidențiale, prin semnarea decretului, încetarea mandatului lui Ionuț Moșteanu ca viceprim-ministru și ministru al Apărării Naționale a fost oficializată, constând și încetarea funcției sale de membru al Guvernului.

CITEȘTE ȘI – Presa internațională, după demisia lui Ionuț Moșteanu: „Cu două zile înainte de a prezenta CE programul SAFE”

Totodată, Nicușor Dan a semnat decretul prin care Radu Miruță, actual ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, preia interimar portofoliul Apărării Naționale, devenind viceprim-ministru și ministru al Apărării până la desemnarea unui succesor permanent.

Demisia lui Ionuț Moșteanu a fost anunțată vineri, iar schimbarea survine într-un context de provocări pentru securitatea națională, România confruntându-se cu incidente recente ce necesită continuitate în conducerea Ministerului Apărării.

Această numire interimară are rolul de a asigura stabilitate și funcționalitate în gestionarea activităților ministerului până la numirea unui ministru cu mandat complet.

2017 este anul debutului meu în presă. Am trecut pe la ProTv și Aleph News, iar din vara lui 2021 am devenit editor web la România Liberă.
