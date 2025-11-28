Președintele Nicușor Dan ia act de demisia lui Ionuț Moșteanu și desemnează un interimar

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat vineri decretul prin care ia act de demisia ministrului Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, și a numit interimar în funcție pe ministrul Economiei, Radu Miruță.

Potrivit Administrației Prezidențiale, prin semnarea decretului, încetarea mandatului lui Ionuț Moșteanu ca viceprim-ministru și ministru al Apărării Naționale a fost oficializată, constând și încetarea funcției sale de membru al Guvernului.

CITEȘTE ȘI – Presa internațională, după demisia lui Ionuț Moșteanu: „Cu două zile înainte de a prezenta CE programul SAFE”

Totodată, Nicușor Dan a semnat decretul prin care Radu Miruță, actual ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, preia interimar portofoliul Apărării Naționale, devenind viceprim-ministru și ministru al Apărării până la desemnarea unui succesor permanent.

Demisia lui Ionuț Moșteanu a fost anunțată vineri, iar schimbarea survine într-un context de provocări pentru securitatea națională, România confruntându-se cu incidente recente ce necesită continuitate în conducerea Ministerului Apărării.

Această numire interimară are rolul de a asigura stabilitate și funcționalitate în gestionarea activităților ministerului până la numirea unui ministru cu mandat complet.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.