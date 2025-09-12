Președintele Moldovei s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea: discuții despre pace și credință

Astăzi, Președintele Republicii Moldova a avut onoarea de a se întâlni cu Papa Leon al XIV-lea, într-un eveniment marcat de dialog despre pace, credință și valorile care țin unit poporul moldovean. În cadrul discuției, liderul moldovean a subliniat rolul fundamental al credinței creștine în viața cetățenilor și modul în care aceasta a contribuit la reziliența țării în momente dificile.

Președintele a vorbit despre generozitatea și bunătatea oamenilor din Moldova, amintind de perioada în care regimul sovietic deporta preoți și transforma bisericile în grajduri.

Maia Sandu, întâlnire cu Papa Leon al XIV-lea

„Astăzi am avut onoarea să mă întâlnesc cu Papa Leon al XIV-lea. Am vorbit despre pace, despre credința care ne ține împreună și despre drumul țării noastre spre o viață mai bună.

I-am vorbit despre bunătatea și generozitatea moldovenilor, despre cum oamenii noștri rămân profund atașați de valorile creștine. Chiar și în timpuri grele, când regimul sovietic deporta preoți și transforma bisericile în grajduri, oamenii au păzit cum au putut lăcașele sfinte și au păstrat credința vie. Am vorbit și despre cum, cu un război la hotar, am știut să arătăm compasiune și solidaritate. Așa am devenit cunoscuți ca o țară mică, cu inima mare. Credința și omenia țin neamul nostru rezistent și demn.

Sanctitatea Sa m-a asigurat că Moldova este văzută, că Moldova este auzită. Cu voia lui Dumnezeu și prin munca noastră, ne vom croi un viitor în demnitate și pace, în marea familie europeană”, a fost mesajul transmis de Maia Sandu, pe pagina oficială de Facebook.

