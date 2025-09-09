Uluitor! O tânără din Cluj, interdicție de a intra în mall-uri timp de 3 ani

Un caz ieșit din comun a fost înregistrat la Cluj-Napoca, unde o tânără de 19 ani, condamnată în primă instanță pentru furt calificat, a primit interdicția de a păși în vreun centru comercial din oraș pentru următorii trei ani. Decizia vine după ce fata ar fi sustras mai multe telefoane mobile și alte bunuri din mall-uri, prejudiciul depășind 20.000 de lei.

O tânără din Cluj-Napoca nu mai are voie să intre în mall-urile din oraș timp de trei ani

Potrivit anchetatorilor, tânăra acționa cu ajutorul a două prietene, care distrăgeau atenția angajaților în timp ce ea dezactiva sistemele de alarmă montate pe produse și fura bunurile expuse. Într-un alt episod, profitând de neatenția unei cliente, i-ar fi sustras telefonul mobil personal. Ulterior, o parte dintre dispozitive ar fi fost amanetate.

Fata nu era la prima abatere: anterior, ar fi fost implicată și în furturi de haine, încălțăminte și produse alimentare din aceleași centre comerciale. Acum, instanța a decis condamnarea sa la 1 an și 6 luni de închisoare cu executare, în timp ce una dintre complice a primit 8 luni de închisoare cu suspendare.

În plus, tânăra nu va putea intra în niciun mall din Cluj-Napoca timp de trei ani. Agenții de securitate din centrele comerciale au primit datele necesare pentru identificarea ei, iar în cazul în care va fi observată, aceștia vor trebui să sune imediat la 112. Poliția ar urma să intervină de urgență și să deschidă un nou dosar penal pentru nerespectarea hotărârii judecătorești.

În prezent, tânăra se află în arest la domiciliu și a contestat decizia, așteptând o hotărâre definitivă a instanței.

