Presa italiană dezvăluie motivul scandalului din biroul Dianei Șoșoacă: senatoarea a amenințat cu un nou Proces Nurnberg

Presa italiană prezintă situația din biroul de avocat al Dianei Șoșoacă, prin ochii reporterilor RAI 1. Italienii cer solidaritate cu Lucia Goracci, jurnalista mușcată de mână de soțul senatoarei române.

Jurnalista Lucia Goracci și o echipă Rai, după cum arată imaginile difuzate de Tg1, au fost sechestrați în România după un interviu cu senatoarea antivaccinistă, Diana Iovanovici Șoșoacă, scrie La Stampa.

„Solidaritate cu Lucia Goracci de la Rai 1, blocată și agresat în România de un senator în timp ce își făcea meseria. Un politician care se folosește de putere pentru a ascunde informațiile trădează însăși ideea de democrație”, potrivit mesajului care s-a viralizat pe Twitter.

Jurnaliștii susțin că au fost sechestrați

În imaginile publicate de Rai 1 Lucia Goracci povestește versiunea sa.

Potrivit jurnalistei, Diana Șoșoacă le-a spus celor prezenți în biroul său că cei responsabili de pandemie vor fi toți judecați, și că va avea loc un al doilea proces Nurnberg (Procesele de la Nurnberg au fost o serie de procese celebre pentru faptul că, în cadrul lor, au fost inculpați importanți membri ai conducerii politice, militare și economice a Germaniei Naziste, n.r.).

„În momentul în care i-am spus să aducă dovezi în sprijinul celor afirmate, s-a întâmplat incredibilul. Senatoarea s-a ridicat, ne-a închis în birou și a chemat poliția. Am reușit să ies. Când a venit poliția, am raportat incidentul. M-am întors cu agenții la colegii mei care erau înăuntru. Aici, un alt șoc. Brusc, noi am devenit criminalii și am fost agresați. Soțul doamnei senatoare m-a lovit cu pumnii. Le-am spus polițiștilor: ‘Nu ne protejați! Noi suntem jurnaliști!’ ” Am fost duși la secție. Ni s-au luat camerele și s-au șters toate imaginile. Ne-am câștigat libertatea, după 8 ore, în urma intervenției Ambasadei Italiei”, spune jurnalista Rai 1 Lucia Goracci.

Jurnaliștii italieni au fost duși la secția de Poliție și eliberați la intervenția ambasadei Italiei de la București.

Silvestru Șoșoacă, soțul senatoarei, s-a trezit cu dublu dosar penal, pentru agresarea jurnalistei Lucia Goracci.

Diana Șoșoacă a prezentat propria variantă a scandalului, spunând că a negociat doar trei întrebări. Fiindcă echipa de televiziune a continuat și după cererea sa de oprire a interviului, senatoarea independent a chemat Poliția sunând la 112.

O campanie s-a pornit pe rețelele sociale din Italia pentru susținerea cauzei jurnalistei Lucia Goracci.

