Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi au fost recompensați cu Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină în 2025 pentru cercetările lor care explică mecanismele prin care sistemul imunitar este ținut sub control fără a fi slăbit.

Munca celor trei a oferit răspunsuri la una dintre cele mai importante întrebări ale imunologiei moderne: cum prevenim ca sistemul imunitar să devină o armă împotriva propriului organism.

Potrivit site-ului oficial al Premiilor Nobel, aceste descoperiri nu au doar valoare fundamentală, ci și un uriaș potențial aplicabil.

În anii următori, cercetările lor ar putea sta la baza unor terapii inovatoare împotriva cancerului, a bolilor autoimune și ar putea îmbunătăți șansele de reușită ale transplanturilor.

De ce este important acest pas?

Până în anii ’90, se credea că „toleranța centrală”, prin care organismul elimină în timus limfocitele T care ar ataca propriile țesuturi, era suficientă.

Însă laureații Nobel au demonstrat că există și un mecanism de control „periferic”, realizat de celulele T regulatoare (Tregs).

Shimon Sakaguchi a arătat că anumite celule T acționează ca „gardieni” ai sistemului imunitar, prevenind reacțiile exagerate.

Mary Brunkow și Fred Ramsdell au identificat gena FOXP3, esențială pentru funcționarea Tregs, pornind de la studiul unor șoareci cu mutații autoimune severe.

Implicații pentru tratamentele viitorului

Cercetările deschid perspective noi:

În bolile autoimune, stimularea Tregs ar putea tempera atacurile asupra propriilor țesuturi.

În transplanturi, amplificarea acestor celule ar reduce riscul de respingere a organelor.

În cancer, blocarea Tregs din jurul tumorilor ar permite sistemului imunitar să le distrugă mai eficient.

Cine sunt laureații din 2025