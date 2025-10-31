Premii colosale la Turneul Campioanelor 2025! WTA stabilește un nou record istoric la Riyadh

Câștigătoarea competiției poate încasa peste 5 milioane de dolari, cel mai mare premiu din istoria tenisului feminin.

Turneul Campioanelor 2025 promite să fie cel mai spectaculos și cel mai bogat eveniment din istoria tenisului feminin. Competiția de final de sezon va avea loc la Riyadh, în perioada 1–8 noiembrie, și va reuni cele mai bune opt jucătoare ale anului, într-un format clasic, cu două grupe de câte patru sportive.

WTA a confirmat că fondul total de premiere pentru ediția din acest an este de 15,5 milioane de dolari, sumă care depășește chiar și premiile oferite la turneele de Grand Slam.

Câștigătoarea Turneului Campioanelor 2025, peste 5 milioane de dolari!

Conform anunțului oficial, jucătoarea care va câștiga trofeul neînvinsă va pleca acasă cu un cec impresionant de 5,235 milioane de dolari, cel mai mare premiu individual din istoria tenisului feminin.

Chiar și o înfrângere în faza grupelor ar reduce suma doar la 4,88 milioane de dolari, o cifră ce rămâne oricum superioară oricărui trofeu de Grand Slam. Spre comparație, Simona Halep a primit 2,2 milioane de euro pentru succesul său de la Roland Garros 2018.

Structura premiilor Turneului Campioanelor 2025:

Bonus de participare – 340.000 $

Victorie în grupe – 355.000 $

Victorie în semifinale – 1.290.000 $

Victorie în finală – 2.540.000 $

Total maxim: 5.235.000 $

Pe lângă uriașele câștiguri financiare, o campioană neînvinsă va aduna și 1.500 de puncte WTA, un avantaj semnificativ în ierarhia mondială.

Grupele și participantele de la Turneul Campioanelor 2025

Competiția din Arabia Saudită va avea două grupe denumite în onoarea unor legende ale tenisului feminin:

Grupa Stefanie Graf:

Aryna Sabalenka

Coco Gauff

Jessica Pegula

Jasmine Paolini

Grupa Serena Williams:

Iga Swiatek

Amanda Anisimova

Elena Rybakina

Madison Keys

Primele meciuri sunt programate pentru 1 noiembrie, iar finala se va juca pe 8 noiembrie.

Simona Halep, ambasadoare oficială a Turneului Campioanelor 2025

România va fi reprezentată la eveniment de una dintre cele mai mari jucătoare din istoria sa: Simona Halep a fost aleasă ambasadoare de elită a competiției, alături de Angelique Kerber, Garbine Muguruza și Ons Jabeur.

Fosta dublă campioană de Grand Slam va participa la activități promoționale, evenimente dedicate fanilor și sesiuni speciale de imagine.

Halep a evoluat de cinci ori la Turneul Campioanelor (2014, 2015, 2016, 2017 și 2019), iar la debutul din 2014 a ajuns până în finală, fiind învinsă de Serena Williams (6-3, 6-0), după ce în faza grupelor o spulberase pe aceeași adversară cu 6-0, 6-2.

Arabia Saudită, noul centru al tenisului mondial feminin

Ediția din 2025 marchează un moment istoric pentru WTA, care continuă parteneriatul strategic cu Arabia Saudită. Organizarea Turneului Campioanelor la Riyadh nu reprezintă doar o mutare financiară, ci și un pas simbolic în extinderea globală a tenisului feminin către piețe emergente.

Evenimentul promite o combinație spectaculoasă între sport, lux și inovație, confirmând că tenisul feminin intră într-o nouă eră – una a premiilor record, a vizibilității globale și a deschiderii către noi teritorii.

