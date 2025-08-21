O dronă militară care s-a prăbușit pe un câmp în estul Poloniei provenea cel mai probabil din direcția Belarusului, a declarat joi un procuror regional, în urma incidentului descris drept o provocare de către ministrul apărării, relatează Reuters.

Drona militară a căzut într-un lan de porumb și a explodat în cursul nopții de marți spre miercuri, distrugând recolta, spărgând geamurile caselor din apropiere și amplificând tensiunile într-o perioadă crucială în eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina.

‘Există o probabilitate foarte mare…ca obiectul să provină din Belarus’, a declarat jurnaliștilor procurorul regional din Lublin, Grzegorz Trusiewicz.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe polonez a declarat miercuri pentru Reuters că primele concluzii ale anchetei și unii experți sugerează că o versiune rusească a dronei Shahed, dezvoltată de Iran, a fost implicată în acest incident.

Nu au fost sesizate alte încălcări ale spațiului aerian polonez

Trusiewicz a spus că nu poate confirma modelul de dronă care s-a prăbușit pe teritoriul polonez.

Ambasada Belarusului la Varșovia nu a răspuns imediat la o solicitare de declarații. Nu a existat nicio reacție nici din partea ambasadei Rusiei.

Belarus, un aliat apropiat al Moscovei, a susținut războiul Rusiei în Ucraina.

Comandamentul Operațional al Forțelor Armate Poloneze a declarat joi dimineață că operațiunile efectuate de aeronave poloneze și aliate, legate de atacurile rusești asupra Ucrainei, s-au încheiat și nu au fost observate încălcări ale spațiului aerian polonez.

