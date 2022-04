USR depune moțiune contra ministrului Mediului pe motiv că ar proteja mafia lemnului

USR susține că ministrul Tanczos Barna ar proteja mafia lemnului și, din acest motiv, va depune o moțiune împotriva lui.

Anunțul despre viitoarea moțiune contra ministrului Mediului l-a făcut președintele USR, Cătălin Drulă.

„Vedem că această guvernare PSD – PNL – UDMR este în cârdăşie cu mafia lemnului, iar domnul Tanczos Barna a executat în cel mai evident stil mafiot un inspector şef al Gărzii de Mediu Timişoara, care a deranjat interesele PSD şi PNL pentru mafia lemnului. A fost demis. Pentru asta îl vom chema în faţa Parlamentului şi îi vom cere să explice ceea ce pare sa fie un jurământ de sânge făcut cu PSD şi PNL pentru a proteja mafia pădurilor”, a declarat Cătălin Drulă.

Amintim că fostul comisar general al Gărzii Naționale de Mediu, Octavian Berceanu, provenea din USR. El avea rang de secretar de stat. Comisarul general Berceanu a fost demis de premierul Cîțu (PNL) în septembrie 2021, după ce USR a ieșit de la guvernare.

Octavian Berceanu spunea că, doar sub conducerea lui, comisarii de mediu au fost feriți de presiuni politice.

„Sunt nişte oameni, nişte comisari care până la mine au lucrat sub presiune politică. Au trebuit să ia decizii de control sub presiune politică. La mine, această presiune s-a oprit total. Din 20.000 de controale care au fost făcute în cele şase luni în care am fost la Garda de Mediu, nu a existat nicio intervenţie politică din partea mea care să se răsfrângă peste comisari şi în deciziile lor. De aceea au apărut şi rezultatele extraordinar de bune”, declara Octavian Berceanu.

