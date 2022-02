Ridicarea vizelor pentru SUA este un obiectiv esențial, anunță un senator PSD

Ridicarea vizelor pentru SUA este un obiectiv esențial, anunță senatorul PSD Alfred Laurențiu Mihai.

Senatorul PSD a avut o vizită la Washington. Cu acest prilej, el a avut o întâlnire cu ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru.

„Astazi am avut o intalnire in Washington cu Excelenta Sa Ambasadorul Romaniei in SUA Domnul Andrei Muraru. Am discutat despre proiectele din agenda de Politica Externa a Romaniei in relatii cu SUA! Am dezbătut si am individualizat solutiile prin care sa ne atingem obiectivele propuse! Printre obiectivele principale se numara si eliminarea necesitatii vizelor pentru cetățenii romani care călătoresc in SUA. Programul Viza Waiver si modificarile legislative prin intermediul diplomației parlamentare ne pot ajuta sa ne atingem acest obiectiv”, a anunțat senatorul PSD.

Alte teme abordate au fost proiectele de creștere a capacității de producție de energie ale României. Capacitățile vor crește prin intermediul investițiilor americane, astfel încât sa ne atingem obiectivul de securitate energetică a României.

„Scopul nostru este acela de a avea un nivel de preț al energiei care sa nu fie o povara pentru romani și care totodata sa sprijine mediul de afaceri românesc”, explică Alfred Mihai.

Ideea privind ridicarea vizelor pentru cetățenii României era și pe agenda președintelui SUA, Joe Biden.

În luna octombrie 2021, subiectul vizelor fusese readus în discuție de secretarul pentru Securitate Internă (Homeland Security) al SUA, Alejandro Mayorkas, numit în funcție de președintele Biden. Mayorkas a anunțat că Statele Unite iau în calcul patru țări care vor fi adăugate la programul Visa Waiver. Aceste țări ar fi Israel, Cipru, Bulgaria şi România.

