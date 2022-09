Camera Deputaților dezbate moțiunea împotriva lui Virgil Popescu

Plenul Camerei Deputaţilor dezbate, astăzi, moţiunea simplă iniţiată de USR împotriva ministrului Energiei Virgil Popescu, votul urmând să fie dat mâine.



Moţiunea simplă este intitulată „România fără energie. Românii plătesc factura pentru incompetenţa lui Virgil Popescu” şi a fost depusă de USR în 1 septembrie, în prima zi a sesiunii parlamentare ordinare.



„În conformitate cu articolul 112 din Constituţia României şi cu 189 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, vă înaintez moţiunea: „România fără energie. Românii plătesc factura pentru incompetenţa lui Virgil Popescu”, a anunţat liderul grupului Ionuţ Moşteanu.



Liderul AUR, deputatul George Simion, a precizat că partidul pe care îl conduce susţine acest demers.



În moţiune USR susţine că orice zi în plus în care Virgil Popescu este ministru înseamnă „încă o oră de frig pe care românii o vor îndura la iarnă”.



„Virgil Popescu este un izvor nesecat de nepricepere. Este emblema acestui guvern eşuat, format din băieţi nu prea deştepţi. Iar acest lucru se vede în facturile fiecărui consumator din România. A început să se vadă dureros pe cardul angajaţilor din industria prelucrătoare. Şi se vede în datoria de la buget pe care Guvernul României o are de achitat companiilor furnizoare de energie electrică: 40 de miliarde de lei – chiar dacă în ultimele săptămâni s-au jucat cu această cifră mai ceva ca la ruletă”, se menţionează în document.



Semnatarii critică schema de compensare şi plafonare a preţului energiei, „desăvârşită de Virgil Popescu”, susţinând că aceasta este o „făcătură”, o „şmecherie” sau o „manevră”, care a generat panică şi incertitudine.



„Opera de artă a guvernării PSD-PNL-UDMR, desăvârşită de Virgil Popescu cu o seninătate inconştientă şi cu complicitatea ANRE, este celebra schemă de compensare şi de plafonare. În loc de predictibilitate, „SCHEMA” – căci acest guvern nu putea concepe decât o „schemă”, o „făcătură”, o „şmecherie” sau o „manevră” – a generat panică şi incertitudine. A îndatorat companii critice pentru economia românească, a vulnerabilizat zeci de mii de locuri de muncă şi a slăbit securitatea energetică a României într-un context internaţional extrem de dificil. (…) Sloganul „SCHEMEI” puse la cale de guvernarea Ciucă e foarte simplu de ţinut minte: „Români, dormiţi liniştiţi! Stinge Virgil Popescu lumina pentru voi!””, se mai menţionează în moţiune.



Iniţiatorii mai susţin că Virgil Popescu a pus economia pe butuci.



„La iarnă, nu trebuie să vă îngrijoraţi că avem un război la graniţă care ne afectează inclusiv energetic, nu trebuie să faceţi economie la energie şi nu trebuie să vă cronometraţi duşurile cu apă caldă. A rezolvat Virgil Popescu treaba asta, încă din vară: companii din industria prelucrătoare şi-au restrâns sau chiar şi-au închis, deja, activitatea! Iată cum am devenit eficienţi energetic: nu mai avem nevoie de energie, pentru că s-a îngrijit Virgil Popescu să pună economia pe butuci şi nu mai are cine să o consume”, mai arată documentul.



De asemenea, USR mai menţionează că, în trei ani de mandat al ministrului Popescu, România a ajuns de la o piaţă cu preţuri mici la energie la cele mai mari preţuri din Uniunea Europeană.



„În trei ani, palmaresul ministrului Popescu este de neegalat: zero MW noi de energie electrică puşi în producţie, 6.000 MW retraşi din producţie! Investiţiile sunt pe hârtie şi în poze electorale, dar, în realitate, ele lipsesc cu desăvârşire. Centrala de la Iernut zace neterminată încă din 2019. Peste câţiva ani o veţi vinde şi pe aceasta la fier vechi? Noi proiecte regenerabile zero. Şi lista poate continua. În trei ani, domnule ministru, aţi propulsat România de la o piaţă cu preţuri mici la energie, cum ne spuneaţi chiar dumneavoastră în 2020, direct în fruntea clasamentului cu cele mai mari preţuri din Uniunea Europeană! Sunteţi campionul falimentului – şi al celui economic, şi al celui moral!”, se precizează în document.



USR mai susţine că românii s-au săturat de „teatrul jenant” al partidelor din coaliţie care îl critică pe „ministrul sărăciei energetice”, dar votează rămânerea lui în funcţie.



„Domnule Popescu, orice zi în plus în care sunteţi ministru înseamnă încă o oră de frig pe care românii o vor îndura la iarnă! Altfel, trăiască guvernul falimentului!”, se mai menţionează în moţiunea simplă.

Moțiunea este semnată și de partidul lui Ludovic Orban.

Inițiatorii moțiunii speră la susținere și din partea PSD.