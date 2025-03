„Poate face diferența!” mesajul transmis de Florentin Petre înainte de Dinamo –FCSB

Florentin Petre, antrenorul secund al lui Dinamo, a vorbit despre debutul lui Dennis Politic în echipa națională a României și despre așteptările pe care le are de la jucătorul său înaintea derby-ului cu FCSB, programat pe 30 martie, în etapa a doua din play-off-ul Superligii.

Politic a bifat primele minute sub tricolor în meciul cu San Marino (5-1), intrând pe teren în minutul 80 și primind rapid un cartonaș galben. Deși prestația sa a fost scurtă, Florentin Petre consideră că simpla selecție și debutul în tricoul naționalei pot reprezenta un imbold puternic pentru jucător.

„Mă bucur foarte tare pentru el pentru că merită. Este un jucător pe care noi ne bazăm. Îl apreciez foarte mult pentru calitățile pe care le are. Cu siguranță va veni cu un moral bun. Eu știu foarte bine ce înseamnă să debutezi pentru echipa națională. De fapt e cea mai mare realizare a unui fotbalist, să-ți îndeplinești visul din copilărie. Sper să vină cu un moral bun și în momentul în care va fi introdus la meciul cu FCSB să facă diferența”, a declarat Florentin Petre.

Partida dintre Dinamo și FCSB este una deosebit de importantă în economia luptei pentru titlu. Înaintea confruntării de pe Arena Națională, FCSB ocupă locul 3 cu 29 de puncte, în timp ce Dinamo este pe locul 4, cu 26 de puncte. Cu un rezultat favorabil, „câinii roșii” pot egala liderul la puncte și reintra puternic în cursa pentru primul loc.

În plus, Petre a vorbit și despre evoluția României în debutul campaniei pentru CM 2026, oferind o evaluare pozitivă a prestației tricolorilor, în ciuda eșecului cu Bosnia.

„Eu cred că la meciul cu Bosnia a fost un accident. Am avut foarte multe ocazii. Eu cred că dacă am juca din nou cu Bosnia, am câștiga fără probleme. Jocul a fost foarte bine pregătit, dar concentrarea la faza de finalizare trebuie să fie mai mare. Toată lumea așteaptă calificarea la un turneu major”, a punctat secundul lui Dinamo.

