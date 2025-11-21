Platforma X a lui Elon Musk, afectată de o pană majoră în SUA: mii de utilizatori au raportat probleme

Platforma X (fostul Twitter), deținută de Elon Musk, s-a confruntat vineri cu o întrerupere extinsă a serviciilor în Statele Unite, potrivit site-ului specializat Downdetector.

Probleme pentru X-ul lui Elon Musk

Peste 19.500 de utilizatori au raportat probleme de funcționare în jurul orei 3 dimineața, semnalând dificultăți la încărcarea feed-ului, conectare și accesarea funcțiilor de bază ale rețelei. Datele Downdetector sunt colectate pe baza sesizărilor venite de la utilizatori și din surse multiple ce monitorizează starea serviciilor online.

Deocamdată, compania nu a oferit explicații privind cauza exactă a întreruperii, însă fluctuațiile de funcționare ale X au devenit mai frecvente în contextul schimbărilor tehnice continue aplicate după preluarea platformei de către Musk.

Situația este în curs de monitorizare, iar impactul ar putea crește dacă problemele persistă.

