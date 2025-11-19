WhatsApp va permite utilizarea mai multor conturi pe același iPhone

Meta a lansat o versiune beta a aplicației WhatsApp pe TestFlight care introduce suportul pentru multiple conturi pe același dispozitiv iOS, un update mult așteptat de utilizatori. Noua funcționalitate le va permite utilizatorilor să gestioneze mai ușor conturile personale și de business fără a recurge la aplicații separate sau soluții alternative.

Noi funcții pentru WhatsApp pe iPhone

În prezent, versiunea beta permite sincronizarea a până la două conturi, fie că acestea sunt noi sau deja existente. Utilizatorii vor găsi o secțiune nouă, „Account List”, în meniul de setări sau un buton dedicat lângă iconița QR, prin care se pot adăuga conturi suplimentare direct din aplicație.

Un cont poate fi complet nou, asociat unui număr de telefon neînregistrat anterior pe WhatsApp, sau poate fi un cont existent, cum ar fi unul folosit anterior pe WhatsApp Business sau pe un alt dispozitiv. De asemenea, este posibilă adăugarea unui cont companion existent pe alt telefon prin scanarea unui cod QR, iar mesajele și setările vor fi sincronizate automat cu dispozitivul principal.

Fiecare cont va avea propriile setări individuale, inclusiv istoricul conversațiilor, backup-urile și tonurile de notificare, astfel încât setările unui cont să nu interfereze cu cele ale altuia. În plus, notificările vor afișa clar contul de la care provin, eliminând confuziile.

Deși Meta nu a anunțat încă data oficială de lansare, stadiul actual al testelor sugerează că funcționalitatea ar putea fi disponibilă în curând pentru publicul larg.

Această actualizare vine în contextul în care WhatsApp se pregătește să introducă și suportul pentru username-uri, extinzând astfel modalitățile de conectare dincolo de simpla utilizare a numerelor de telefon.

