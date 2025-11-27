5.8 C
sâmbătă, 29 noiembrie 2025
Planul lui Trump pentru Ucraina stârnește revoltă în rândul republicanilor din Congres

Narcis Rosioru
Proiectul de pace în 28 de puncte propus de administrația Trump pentru încheierea războiului din Ucraina provoacă tensiuni majore în interiorul Partidului Republican.

Mai mulți parlamentari conservatori acuză Casa Albă că adoptă o abordare prea concesivă față de Moscova și riscă să slăbească poziția Kievului în negocieri.

Susținătorii Ucrainei din Congres se arată tot mai îngrijorați că documentul prezentat săptămâna trecută ar putea împinge Kievul spre un acord dezavantajos.

„Acest aşa-numit «plan de pace» are probleme reale şi sunt foarte sceptic că va duce la pace”, a transmis senatorul republican Roger Wicker, președintele Comitetului pentru Servicii Armate.

Îngrijorările s-au amplificat după ce Bloomberg a relatat că Steve Witkoff, trimisul lui Trump, ar fi discutat cu Yuri Ushakov, consilierul președintelui Vladimir Putin, despre necesitatea cooperării la un plan de încetare a focului.

Reacții dure în Partidul Republican

Declarațiile lui Witkoff au provocat reacții vehemente. Reprezentantul Don Bacon a criticat deschis rolul acestuia în discuțiile privind Ucraina, afirmând pe X:

„Pentru cei care se opun invaziei ruse şi doresc ca Ucraina să rămână o ţară suverană şi democratică, este clar că Witkoff favorizează pe deplin ruşii. Nu poate fi de încredere pentru a conduce aceste negocieri. Ar face un agent plătit de ruşi mai puţin decât el? Ar trebui concediat”.

Alți republicani, precum Brian Fitzpatrick, cer o schimbare urgentă de strategie, numind modul de comunicare al administrației „o problemă majoră”.

Și fostul lider republican din Senat, Mitch McConnell, a intervenit, avertizând:

„Răsplătirea măcelului rus ar fi dezastruoasă pentru interesele Americii”.

Tabăra Trump ripostează

Declarațiile critice au provocat reacții imediate din anturajul fostului președinte. JD Vance i-a reproșat lui McConnell un „atac ridicol”, în timp ce Donald Trump Jr. a susținut că acesta „era doar amar și se răzbuna pe tatăl meu”.

Analiștii politici consideră însă că tensiunile reflectă probleme mai profunde pentru administrația Trump.

Scott Anderson, expert la Brookings Institution, afirmă că:

„Toate acestea sugerează că el este mult mai vulnerabil din punct de vedere politic decât a părut în ultimele nouă–zece luni”.

Presiuni în creștere pentru republicani înainte de alegerile din 2026

Pe fondul sondajelor care indică sprijin majoritar al americanilor pentru Ucraina, partidul se pregătește pentru alegerile intermediare din 2026.

Criticile cele mai ferme vin de la republicani care nu mai candidează pentru un nou mandat, precum Bacon și McConnell, însă experții susțin că nemulțumirea este mult mai largă.

„Sunt atât de vocali, sunt atât de direcţi… Este aproape sigur că reflectă un mesaj care circulă în interiorul partidului”, afirmă Anderson.

