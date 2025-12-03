Miniștrii de externe ai statelor membre NATO se reunesc miercuri pentru a examina un plan de pace pentru Ucraina redactat de Statele Unite, document care a fost înaintat aliaților fără consultări în prealabil.

La întâlnire nu va participa secretarul de stat american Marco Rubio.

Summitul are loc la o zi după ce trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner, s-au întâlnit la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin pentru a discuta un posibil acord de încetare a războiului din Ucraina.

Washingtonul justifică absența lui Rubio

Deși negocierile privind un eventual acord sunt în desfășurare, Departamentul de Stat a transmis că prezența lui Marco Rubio la reuniune nu este considerată necesară.

„Ar fi complet nerealist să ne așteptăm ca el să fie la fiecare reuniune”, a declarat un purtător de cuvânt pentru agenția dpa, citat de Spiegel.

Potrivit unor surse americane, Rubio a participat deja la zeci de întâlniri cu aliați NATO.

În locul său, secretarul de stat adjunct Christopher Landau va reprezenta SUA la Bruxelles. Reuters notează că Rubio intenționa să lipsească și de la reuniunea de săptămâna trecută – un fapt extrem de rar pentru principalul diplomat al Statelor Unite.

Aliații cer clarificări asupra planului de pace al SUA

Miniștrii NATO vor analiza ce așteptări au de la un eventual acord și cum ar trebui să arate garanțiile de securitate și cele teritoriale. Mulți dintre ei insistă pentru crearea unui format dedicat discuțiilor în interiorul alianței.

Un prim proiect al planului american – cu 28 de puncte – a circulat în urmă cu două săptămâni. Acesta prevedea că Ucraina nu va fi admisă în NATO și că alianța nu va trimite trupe pe teritoriul ucrainean.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a respins marți aceste poziții ca fiind doar o formă preliminară, de la care „am evoluat”.

Între timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a discutat luni la Paris cu Emmanuel Macron și alți lideri europeni pentru a strânge sprijinul UE. Macron a declarat că discuțiile privind garanțiile de securitate pot avea loc doar „împreună cu Ucraina, europenii și aliații”.

Diplomați: Planul s-a schimbat „semnificativ”

Un diplomat prezent la Bruxelles afirmă că ultimele versiuni ale planului nu mai seamănă aproape deloc cu documentul inițial, fiind introduse puncte cerute de statele europene.

Totuși, surse din cadrul NATO recunosc că negocierile directe cu Moscova sunt purtate exclusiv de Washington.

Miniștrii vor dezbate și modul de continuare a achizițiilor de armament american prin inițiativa PURL, susținută până acum de peste 20 de state. Mark Rutte a afirmat că se așteaptă la noi angajamente în urma reuniunii.

