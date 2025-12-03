Întâlnirea, fixată inițial pentru ora 17:00, a început cu aproape trei ore întârziere, o tactică frecvent folosită de Putin în dialogul cu demnitarii străini

Vladimir Putin a combinat gesturi atent calibrate, întârzieri strategice și avertismente ferme, pentru a le transmite emisariilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner poziția netă a Rusiei în privința negocierilor de pace cu Ucraina, notează Politico.

Cei doi trimiși ai președintelui american Donald Trump au petrecut ore bune în Moscova, între o plimbare prin oraș și un prânz într-un restaurant exclusivist, în timp ce liderul de la Kremlin îi ținea în așteptare pentru discuția programată la Kremlin. Întâlnirea, fixată inițial pentru ora 17:00, a început cu aproape trei ore întârziere, o tactică frecvent folosită de Putin în dialogul cu demnitarii străini.

În acest interval, președintele rus s-a adresat presei la un forum de investiții, acuzând Europa că ar fi blocat eforturile de pace și sugerând că Rusia este gata pentru o eventuală confruntare. „Nu intenționăm să purtăm un război cu Europa, dar dacă Europa decide să înceapă unul, suntem pregătiți chiar acum”, a declarat Putin.

Un videoclip difuzat ulterior de Kremlin îl arată pe Putin primindu-i pe Witkoff și Kushner și întrebându-i cum li se pare Moscova, iar Witkoff, vizibil impresionat, a numit capitala rusă „magnifică”.

Dialogul despre conflictul care durează de aproape patru ani s-a prelungit până după miezul nopții. Kirill Dmitriev, consilierul de politică externă al lui Putin, a numit discuțiile „productive”, iar Iuri Ușakov, un alt apropiat al președintelui, le-a caracterizat drept „utile, constructive și extrem de substanțiale”, menționând totodată că procesul este departe de a se fi încheiat. „Nu suntem mai departe de pace”, a adăugat acesta.

Ușakov a remarcat și „acțiunile distructive ale părții europene”, semnalând încercarea Kremlinului de a transfera responsabilitatea stagnării negocierilor către Uniunea Europeană, absentă de la aceste discuții.

Demersul lui Trump de a impulsiona negocierile, printr-un plan în 28 de puncte considerat favorabil Moscovei, pune presiune suplimentară pe Kiev și agită capitalele europene. Documentul ar cere Ucrainei să cedeze teritorii din est care nu sunt încă ocupate de armata rusă și să renunțe oficial la aspirația de a intra în NATO.

În ciuda faptului că președintele ucrainean Volodimir Zelenski descrie momentul drept „cel mai dificil din istorie” pentru țara sa, el nu exclude dialogul. Rămâne însă neclar ce anume solicită Trump Moscovei sau ce concesii ar lua în calcul Kremlinul.

Totuși, poziția Rusiei pare neschimbată. Putin continuă să îl considere pe Zelenski un lider ilegitim și să ceară practic capitularea Ucrainei. Nici rundele precedente de discuții – de la Istanbul, la summitul din Alaska sau cele cinci vizite anterioare ale lui Witkoff – nu au temperat discursul belicos al Moscovei, subliniază Politico.

În aceeași linie, deputatul Piotr Tolstoi a întărit mesajul Kremlinului: „Nu vor fi luate decizii care să submineze securitatea Rusiei. Acest lucru trebuie înțeles clar”.

Pentru moment, nu există semnale că întâlnirea de marți ar deschide calea unei schimbări de strategie la Moscova. Analista Tatiana Stanovaya consideră că Putin crede că „a pus din nou toate cărțile pe masă”, iar acum responsabilitatea aparține celorlalte părți. Liderul rus ar fi pregătit pentru pace, spune ea, „dar exclusiv în condițiile impuse de el”.

