Piedone, amenințat până în ultimul moment! “M-au sunat să mă retrag, că e mai bine pentru familia mea!”

Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a dezvăluit că a fost supus presiunilor pentru a se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei, fiindu-i sugerat că acest lucru ar fi mai benefic pentru familia sa. De asemenea, Piedone a afirmat că se simte amenințat, presiunile provenind din multiple direcții.

“Până în ultima clipă. Până la lansarea mea oficială mi-au spus să mă retrag din cursă, că e mai bine pentru mine. E mai bine pentru familie.

Să știți că nu mă victimizez și n-am nevoie să vă spun astăzi lucrurile, dar lucrurile s-au întâmplat.Trăim în România! Şi nu numai telefoane, ci mesageri de la porumbei călători până la ‘știi, am auzit, se zice’. Pe mine nu mă interesează. Sunt exponentul nedreptății în România. Și nu mă victimizez că am stat un an și o lună în pușcărie degeaba pentru că a trebuit să fiu acarul Păun, să fie aruncat un nume pe scări la momentul ‘vreau guvernul meu'”, a spus Piedone, pentru Antena 3 CNN.

“Am lunetiștii pe casă”

“La fel, astăzi, se vrea ‘candidatul meu’. Vă las pe dvs. să decideți și așa am mai multe probleme. Am lunetiștii pe casă. Contoarul se duce spre finiş.

Dacă mai era încă un mandat, atunci când mi s-a dat 8 ani și șase luni doar ca să zică, s-a rezolvat problema Colectiv. Și iată că și le mulțumesc încă o dată pe această cale, o justiție reală din România a constatat că fapta nu există. Și eu am spus-o de la început, pentru că am tăria și caracterul acolo unde am greșit, să recunosc greșeala și să nu mă gândesc la alta”, a mai spus Cristian Popescu Piedone la Antena 3 CNN.

