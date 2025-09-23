Încrederea consumatorilor din România a coborât la unul dintre cele mai scăzute niveluri din ultimii 15 ani, potrivit unei analize Colliers citată de Ziarul Financiar. Specialiștii spun că piața rezidențială a intrat în 2025 într-o fază de temperare, marcată de prudența cumpărătorilor.

Consultanții notează că în prima jumătate a anului a fost înregistrată cea mai accentuată scădere a încrederii consumatorilor din 2009-2010 încoace, cu excepția perioadei pandemiei.

De această dată, însă, deteriorarea este mai profundă și de durată, fiind alimentată de încetinirea pieței muncii, instabilitatea politică și schimbările fiscale care reduc puterea de cumpărare.

TVA majorată, tranzacții accelerate temporar

Discuțiile legate de creșterea TVA pentru locuințele noi au generat volatilitate în piață: început slab de an, o redresare temporară în primăvară și un vârf în iulie, înainte ca noua cotă de 21% să intre în vigoare pe 1 august.

Această accelerare a contractărilor este însă considerată un fenomen conjunctural, iar Colliers estimează o încetinire a pieței în a doua parte a anului, pe fondul măsurilor fiscale suplimentare și al menținerii dobânzilor ridicate.

Tranzacții și prețuri în marile orașe

În primele opt luni din 2025 au fost înregistrate circa 106.000 de tranzacții imobiliare, un nivel similar cu cel din 2024, arată datele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

„Chiar dacă indicatorii de construcţii, autorizaţii de construire şi sentiment al cumpărătorilor arată scăderi semnificative, piaţa nu se află într-o recesiune comparabilă cu cea din 2009-2010. Mai degrabă asistăm la o normalizare după câţiva ani foarte puternici, în care cererea a depăşit constant oferta”, explică Gabriel Blăniţă, associate director valuation & advisory services, Colliers România.

Prețurile continuă să crească, în special în marile orașe. Livrările de locuințe au scăzut cu circa 5% în prima jumătate a anului, dar decalajul dintre cerere și ofertă, mai ales în zonele centrale, a menținut o creștere medie de aproximativ 5%.

În schimb, zonele periferice și metropolitane au înregistrat o evoluție mai temperată.

Piața muncii, în declin; perspectivele pe termen lung rămân solide

Un alt factor de presiune îl reprezintă piața muncii, care a intrat în ajustare începând cu trimestrul al doilea, iulie fiind a patra lună consecutivă cu scădere a numărului de locuri de muncă.

Totuși, pe termen lung, consultanții Colliers subliniază că fundamentele pieței rămân solide. Bucureștiul și marile centre urbane se confruntă în continuare cu supraaglomerare și deficit de locuințe, iar intențiile de achiziție sunt mult peste nivelul pre-pandemie.

Astfel, actualele ajustări sunt considerate o etapă de reașezare a pieței, nu începutul unei crize similare celei din 2009-2010. FMI și Banca Mondială nu anticipează, la rândul lor, o recesiune de amploarea acelei perioade.

