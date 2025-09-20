În primele luni ale anului 2025, piața muncii din România a înregistrat o evoluție paradoxală: numărul ofertelor de muncă a scăzut, însă salariile au continuat să crească.

Datele oficiale arată că între mai 2024 și mai 2025 numărul mediu de salariați a urcat cu doar 0,46%, în timp ce salariul mediu net a ajuns la 5.508 lei, cu 7,6% mai mult față de anul precedent.

Este cel mai redus ritm de majorare salarială din ultimul deceniu, cu excepția anului 2020.

Angajatorii caută mai puțini oameni, dar mai bine pregătiți

Andrei Frunză, CEO-ul platformei BestJobs, a spus pentru Ziarul Financiar că schimbarea vine dintr-o abordare diferită a companiilor, care pun accent pe competență și senioritate:

„E foarte interesant că salariile cresc ca şi medie, ceea ce completează cumva natural atenţia pentru procesul de selecţie. Se caută mai puţini oameni la nivel de piaţă, sunt mai puţine roluri disponibile, însă nivelul de senioritate creşte şi inclusiv disponibilitatea firmelor de a acorda salarii mai mari este vizibilă.”

El a precizat că în platformele de recrutare salariile au devenit publice și transparente, ceea ce a determinat o creștere medie de 15% a nivelului salarial, conform declarațiilor angajatorilor.

Adaptare la tendințele globale

Specialistul subliniază că această tendință reflectă adaptarea companiilor la noile realități economice, marcate de automatizare și digitalizare.

„E rezultatul firesc al realităţii în care ne aflăm: firmele resimt nevoia de oameni mai puţini, dar mai buni, mai calificaţi, capabili să folosească instrumentele la care au acces pentru a fi mai eficienţi”, a explicat Andrei Frunză la ZF Live.

