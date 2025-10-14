Piaţa de fuziuni şi achiziţii (M&A) din România a atins o valoare totală de aproximativ 1,5 miliarde de euro în trimestrul al treilea din 2025, potrivit unei analize PwC România.

Faţă de perioada similară din 2024, piaţa a înregistrat o creştere de peste 50%, dacă se exclude tranzacţia majoră de 700 mil. euro dintre PPC şi Evryo, care altfel ar fi influenţat negativ comparaţia de bază.

Sectorul energetic a fost principalul motor al activităţii de fuziuni şi achiziţii, generând 55% din valoarea totală prin proiecte axate pe energie regenerabilă — parcuri fotovoltaice, eoliene şi sisteme de stocare în baterii (BESS).

Tranzacţii mai puține, dar de valoare mai mare

În trimestrul analizat s-au înregistrat 61 de tranzacţii, cu nouă mai puţine faţă de anul precedent, dintre care 15 în energie.

Totuşi, valoarea medie a unei tranzacţii a crescut semnificativ, ajungând la 25 milioane de euro, cu 74% mai mult decât în T3 2024 (fără a lua în calcul tranzacţia PPC–Evryo).

Cele mai ridicate valori medii au fost înregistrate în:

energie – 61 mil. euro,

industrie – 21 mil. euro,

IT&C – 21 mil. euro,

în timp ce tranzacţiile mai mici, sub 4 milioane de euro, au predominat în serviciile financiare şi medicale/farma.

Doar 10 dintre cele 61 de tranzacţii au depăşit pragul de 40 milioane de euro, confirmând tendinţa unei pieţe dominate de vânzători antreprenoriali şi tranzacţii de dimensiuni reduse.

Investitorii strategici domină, dar fondurile de investiții câștigă teren

Investitorii strategici rămân majoritari — 51 dintre cele 61 de tranzacţii le aparţin acestora.

Totuși, fondurile de investiţii au devenit mai active, semnând 10 tranzacţii în T3 2025, comparativ cu 8 în aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit analizei PwC semnate de George Ureche.

Cele mai mari tranzacţii din T3 2025

Printre cele mai importante tranzacţii ale perioadei iulie–septembrie 2025 se numără:

Joint-venture-ul între Mubadala Investment Company și Actis LLP (General Atlantic) pentru operarea portofoliului Rezolv Energy (peste 2 GW), evaluat la peste 350 mil. euro;

Preluarea EnergoBit de către grupul francez Vinci, într-o tranzacţie de peste 100 mil. euro;

Vânzarea Telekom Romania Mobile către Vodafone România și Digi România, estimată la 85 mil. euro.

Alte tranzacţii notabile aflate în curs de aprobare la Consiliul Concurenţei sunt achiziţia Friesland Campina (Napolact) de către Bonafarm şi preluarea Euro Strada de către consorţiul Duna Aszfalt & Minerva Bizalmi.

Cumulat, în primele trei trimestre din 2025, piaţa de fuziuni şi achiziţii din România a ajuns la 4,2 miliarde de euro, în scădere cu 7% faţă de perioada similară din 2024.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.