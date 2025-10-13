Sectorul financiar din România – care include intermedierile financiare şi asigurările – a atras în 2024 un flux net de investiţii străine directe (ISD) de 1,63 miliarde de euro, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

Deşi suma este uşor sub nivelul din 2023 (1,74 miliarde de euro), domeniul rămâne una dintre principalele destinaţii ale capitalului străin, alături de industrie şi comerţ.

BNR a remarcat o modificare a ierarhiei sectoarelor atractive pentru investitori, determinată de scăderea mai accentuată a fluxului ISD în industrie (-43%) faţă de sectorul financiar (-6%).

În schimb, comerţul a înregistrat o diminuare mai moderată (-23%), păstrându-şi poziţia a treia în clasament.

Profituri aproape de 3 miliarde de euro și dividende consistente

Conform raportului BNR, profitul total al sectorului financiar s-a apropiat anul trecut de 3 miliarde de euro, în timp ce pierderile au fost de doar 168 milioane de euro.

Din aceste câştiguri, dividendele distribuite au ajuns la 1,36 miliarde de euro, iar profitul reinvestit s-a ridicat la 1,43 miliarde de euro, reflectând un interes crescut al investitorilor pentru dezvoltarea afacerilor locale.

Scădere de capitaluri proprii, dar nivel record al soldului total ISD

Pe componenta de aport la capitalurile proprii, sectorul financiar a înregistrat o scădere de 382 milioane de euro în 2024, în timp ce investiţiile sub formă de împrumuturi au totalizat 585 milioane de euro.

Cu toate acestea, soldul total al investiţiilor străine directe în bănci şi asigurări a continuat să crească, atingând 17,5 miliarde de euro, cel mai ridicat nivel din ultimii ani.

Sectorul financiar, un pilon stabil al investiţiilor externe

Chiar şi în contextul unei uşoare scăderi, interesul investitorilor străini pentru piaţa financiară românească rămâne ridicat, iar datele BNR confirmă rolul esenţial al acestui sector în atragerea capitalului extern şi consolidarea stabilităţii economice.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.