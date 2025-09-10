În luna august 2025, înmatriculările de autoturisme noi au înregistrat o creștere de 52,6% comparativ cu aceeași lună a anului trecut, arată datele publicate miercuri de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA).

Segmentul autoturismelor electrice a avut un avans și mai mare, de 74,4%, ajungând la o cotă de piață de 59,9%.

Autoturismele, care reprezintă circa 89% din totalul pieței, au atins un volum de 15.043 unități în august.

Segmentul SUV conduce detașat, cu 55,1% cotă de piață, urmat de Clasa C (25,3%) și Clasa B (14,2%). Toate segmentele au înregistrat creșteri față de anul trecut, cea mai mare fiind la Clasa B (+86,6%).

Schimbări în preferințele de motorizare

Pe tipuri de combustibil, benzina și motorina continuă să piardă teren în fața soluțiilor alternative. Motorizările pe benzină au crescut cu 27,8% și dețin acum 33,4% din piață, iar cele diesel au urcat cu 31%, dar rămân la doar 6,7%.

Motoarele mild-hibrid au ajuns la o pondere de 24,2%, cu o creștere de 55%. Din acestea, 86% sunt pe benzină și 14% pe motorină.

Autoturismele „electrificate” (BEV, PHEV, hibrid și mild-hibrid) domină piața cu 59,9%. Mașinile 100% electrice au urcat la 6,3% din piață (față de 5% anul trecut), iar plug-in hibrid la 6,6% (față de 5,9% în 2024).

Evoluția vehiculelor comerciale

În sectorul vehiculelor comerciale ușoare și minibus, creșterea a fost de 8,9% în august 2025, însă pe segmentul comercial ușor (fără minibus) avansul a fost modest, de 0,8%.

Vehiculele comerciale electrice au rămas la același nivel, cu 424 unități înmatriculate în primele opt luni din 2025, față de 423 în aceeași perioadă din 2024.

În schimb, vehiculele comerciale grele și autobuzele au raportat o creștere de 19,4%, cu un plus de 19,2% pentru segmentul de peste 16 tone și autotractoare.

