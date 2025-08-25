Un studiu arată că mașinile electrice sunt mai prietenoase cu mediul, chiar și în Statele Unite

Un studiu publicat luni arată că vehiculele electrice sunt mai puțin dăunătoare pentru mediu decât cele pe benzină, chiar și în Statele Unite, unde producția de electricitate are un impact ridicat asupra emisiilor de carbon, scrie AFP.

Deși utilizarea unei mașini electrice generează, în general, mai puțin CO₂ decât condusul unui automobil pe benzină, aceste vehicule sunt echipate cu baterii grele, încărcate cu minerale rare, iar producția lor este mult mai intensivă din punct de vedere energetic decât cea a altor tipuri de vehicule.

Cercetătorii de la Universitatea din Michigan au analizat întregul ciclu de viață al vehiculului, incluzând atât procesul de fabricație, cât și utilizarea efectivă pe șosea. Studiul a concluzionat că emisiile de CO₂ generate de producția unui vehicul electric sunt compensate în mare parte de emisiile reduse pe parcursul restului duratei de viață a mașinii.

„Studiul a demonstrat pentru prima dată că BEV-urile (vehicule electrice cu baterie) au emisii mai mici pe întreaga durată de viață decât orice alt tip de vehicul, în fiecare județ din Statele Unite continentale”, se arată într-un comunicat al cercetării, publicată în jurnalul Environmental Science & Technology.

Autorii au folosit un model statistic pentru a estima emisiile pe milă parcursă în 35 de combinații între tipul vehiculului și sursa de generare a energiei electrice.

În medie, un vehicul electric cu o autonomie de 480 km (300 mile) va genera cu aproximativ 30% mai puține emisii pe întreaga durată de viață decât un automobil hibrid plug-in, cu circa 60% mai puține emisii decât un hibrid non-plug-in și cu aproximativ 70% mai puține decât o mașină cu motor pe benzină.

Deși administrația Trump a redus stimulentele și scutirile fiscale pentru promovarea vehiculelor electrice și a energiei regenerabile, Greg Keoleian, autor principal al studiului, subliniază că industria rămâne angajată în tehnologia electrică.

Vehiculele electrice devin principala soluție de propulsie în alte părți ale lumii, iar producătorii recunosc că aceasta reprezintă viitorul și pentru Statele Unite, a spus Keoleian.

