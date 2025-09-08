Peste Van Persie și Kluivert! Memphis Depay a devenit golgheterul all-time al Olandei

Atacantul lui Corinthians a ajuns la 52 de goluri pentru „Portocala Mecanică”, depășindu-l pe Robin van Persie.

Naționala Olandei a avut parte de un meci complicat în deplasarea din Lituania, în preliminariile Campionatului Mondial, dar seara i-a aparținut lui Memphis Depay. Atacantul de 31 de ani a scris istorie, devenind cel mai bun marcator all-time al „Portocalei Mecanice”, cu 52 de goluri.

Depay a deschis scorul în minutul 10, după centrarea lui Cody Gakpo, reușită care l-a desprins de Robin van Persie, cu care se afla la egalitate până atunci. Era golul cu numărul 51 în tricoul naționalei, venit la 12 ani după debutul împotriva Turciei.

Gol decisiv pentru victorie

Olanda s-a desprins la 2-0 prin Quinten Timber, dar Lituania a avut o revenire surprinzătoare până la pauză, marcând prin Gineitis și Girdvainis.

După reluare, Depay a adus din nou liniștea. În minutul 63, a punctat cu o lovitură de cap, după centrarea lui Denzel Dumfries, stabilind scorul final: 3-2 pentru Olanda.

Astfel, Memphis Depay a ajuns la 52 de reușite pentru națională, depășind definitiv recordul lui Robin van Persie (50), și lăsând în urmă alte nume mari ale fotbalului olandez, precum Patrick Kluivert, Dennis Bergkamp sau Ruud van Nistelrooy.

La 31 de ani, actualul jucător al lui Corinthians are 104 selecții pentru Olanda și rămâne liderul ofensivei într-o generație care visează la un nou titlu major.

