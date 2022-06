Peste 5.000 de voluntari s-au înscris pentru serviciul militar în Armata Română

Foarte mulți voluntari s-au înscris pentru serviciul militar în Armata Română de când s-a lansat selecția, a spus Vasile Dîncu la Breaza.

Minsitrul Apărării Naționale a declarat că pentru a atrage tineri către serviciul militar voluntar, vor fi efectuate modificări privind anumite beneficii acordate pentru astfel de persoane care vor să se înroleze.

„Avem în circuit legea aceea nouă pentru modificările legate de serviciul militar voluntar, sigur, care poate avea continuitate în ceea ce înseamnă voluntariat în general, în Armată Română. Am schimbat unele lucruri faţă de ce era iniţial, astfel încât am văzut că noi suntem deja într-o situaţie foarte bună. Mi se pare că în primele trei săptămâni de la lansarea unei noi selecţii pentru voluntari, pe 1.500 de locuri, dacă nu mă înşel, avem anul acesta, am avut deja peste 5.000 de candidaţi şi continuă înscrierile. Înseamnă că există o atractivitate pentru asta”, a declarat Vasile Dîncu.

De altfel, acesta a mai spus că printre modificările așteptate se vor regăsi și termene pentru prezentarea la unitate, la posibilitatea de a merge şi a lucra în străinătate, de a reveni din străinătate.

„Mai trebuie însă să facem câteva lucruri şi acestea ţin de a face o compatibilitate între cerere şi ofertă. Am discutat cu oameni care au ajuns în sistemul nostru de voluntariat, care au vizitat unităţi care au o gândire şi o viziune obiectivă,.civili care mi-au spus multe lucruri din ceea ce ne lipseşte, inclusiv drepturile pe care trebuie să le acorzi, inclusiv tipul de beneficii pe care trebuie să-l acorzi unui om care se pune în serviciul naţiunii, cum se spune în contractele militarilor, ei ştiu mai bine decât mine, chiar cu preţul vieţii”, a mai spus Vasile Dîncu.

