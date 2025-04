Paul Pogba rupe tăcerea despre perioada neagră din viața sa! Mijlocașul francez vorbește despre depresie, stres și revenirea la fotbal

Suspendat, accidentat și în derivă emoțională, fostul campion mondial dezvăluie ce l-a afectat în ultimii ani și cum a luptat cu propria minte

Paul Pogba (31 de ani), campion mondial cu Franța în 2018, a oferit un interviu emoționant pentru revista GQ, în care a vorbit deschis despre problemele psihice prin care a trecut, în special depresia care l-a afectat în perioada în care nu putea juca și se simțea exclus din grupul echipei.

Fostul mijlocaș de la Juventus și Manchester United a fost suspendat pentru patru ani, în urma unui test antidoping pozitiv, dar Tribunalul de Arbitraj Sportiv i-a redus sancțiunea la doar 18 luni. Cu toate acestea, perioada de izolare și incertitudine a lăsat urme adânci.

„Nu înțelegeam. Eram jucător cu un rol important în echipă și dintr-o dată m-am trezit pe bancă. Nu puteam vorbi, nu mai exista comunicare. Nu eram fericit, iar un fotbalist care nu este fericit nu poate juca bine”, a mărturisit Pogba.

Francezul recunoaște că nu a conștientizat din prima că este în depresie. Abia când corpul său a început să reacționeze, și-a dat seama cât de mult suferă.

„Am căzut în depresie, fără să îmi dau seama. Pentru că nimeni nu ne învață ce este depresia. Până când am început să am găuri în scalp. Nu am înțeles de ce. Mi-au spus că totul e din cauza stresului”, a adăugat mijlocașul.

Revenirea lui Pogba, sub semnul întrebării

Paul Pogba nu mai este sub contract cu niciun club, după ce Juventus a decis să renunțe la el în contextul suspendării. Ultima apariție a francezului într-un meci oficial a avut loc în martie 2023, într-un 2-0 cu Empoli. De atunci, a fost ținut departe de gazon de problemele legale, dar și de cele fizice și psihice.

„Dacă mi-ar fi luat patru ani din fotbal, m-aș fi oprit! N-am vrut să o spun public, dar asta am crezut. Nu am înțeles. De ce? Mi-au dat pedeapsa maximă, ceea ce înseamnă că nu au luat în considerare nimic din ce le-am spus”, a continuat fostul jucător de la United.

Pogba își caută în prezent un nou angajament. Cluburi din MLS, Premier League, Ligue 1 și chiar din Brazilia s-au interesat de semnătura sa. Conform unor informații publicate de Give Me Sport, Inter Miami, echipa lui Lionel Messi și Luis Suarez, ar fi cea mai interesată.

Totuși, Pogba nu exclude nici o întoarcere la Manchester United, unde a avut două perioade cu rezultate mixte, dar și cu momente importante în carieră. Din punct de vedere fizic, se antrenează și speră să revină cât mai curând.

„Dimineața îmi duceam copiii la școala care era chiar lângă terenul de antrenament. Ce suferință și ce durere în fund. Nu voiam să rămân în Torino. Obișnuiam să iau mingea și să mă joc singur afară. Mă descurcam cu ce aveam”, a conchis Pogba.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!