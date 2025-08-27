Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat miercuri că Drumul de mare viteză București–Giurgiu face un pas înainte. Compania Națională de Investiții Rutiere a desemnat câștigătorul contractului pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate, document esențial pentru lansarea proiectului.

Contractul, în valoare de 33 milioane de lei (fără TVA), a fost atribuit către asocierea ACTIV PROIECTARE INFRASTRUCTURĂ și o firmă de inginerie din Turcia.

Potrivit ministrului Transporturilor, studiul de fezabilitate va clarifica traseul exact al drumului, dacă acesta va fi realizat ca autostradă sau ca drum expres, precum și conexiunile cu alte proiecte de infrastructură, inclusiv cu viitorul Pod Giurgiu–Ruse.

„Studiul va stabili traseul exact, dacă va fi autostradă sau drum expres, cum se va lega cu alte proiecte (inclusiv cu viitorul Pod Giurgiu–Ruse) și va analiza și cum poate fi finanțat – inclusiv prin parteneriat public-privat”, a precizat Ciprian Șerban.

Termen de 16 luni pentru finalizare

Studiul este finanțat din fonduri europene și de la bugetul de stat și are un termen de realizare de 16 luni.

„Acest drum este esențial pentru legătura rapidă între București și granița cu Bulgaria, pentru dezvoltarea infrastructurii românești”, a subliniat ministrul Transporturilor.

