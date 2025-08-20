Erdogan îi transmite lui Putin că Turcia sprijină negocieri de pace privind Ucraina, cu participarea „tuturor părților”

Președintele Recep Tayyip Erdogan l-a informat miercuri, printr-o convorbire telefonică, pe omologul său rus, Vladimir Putin, că Turcia va sprijini un proces care să implice „toate părțile” în vederea instaurării păcii în Ucraina, a anunțat președinția turcă, scrie AFP.
Erdogan i-a transmis lui Putin că „Turcia a depus eforturi sincere pentru o pace justă încă de la începutul războiului și, în acest context, sprijină demersurile care urmăresc instaurarea unei păci durabile, cu participarea tuturor părților”, se arată în comunicatul biroului său.
