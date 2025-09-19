De către

Parchetul General a lansat un program destinat instruirii a 500 de profesioniști în domeniul investigațiilor financiare și al recuperării bunurilor provenite din infracțiuni, finanțat prin Programul de Cooperare Elvețiano-Român.

Programul anunțat de Parchetul General face parte din inițiativa „Consolidarea capacității instituționale în domeniul investigațiilor financiare și al recuperării creanțelor provenite din infracțiuni (FIARS)”.

Potrivit comunicatului Parchetului, programul urmărește „creșterea capacităților autorităților române de aplicare a legii și ale autorităților judiciare în domeniul investigațiilor financiare și al recuperării activelor provenite din infracțiuni”.

Printre obiective se numără:

Instruirea a 500 de procurori, judecători, ofițeri de poliție și specialiști în criminalitate financiară și recuperarea activelor.

Pregătirea a 50 de investigatori financiari pentru gestionarea investigațiilor complexe și OSINT.

Formarea a 6 traineri certificați, capabili să instruiască la rândul lor alți specialiști.

Efectuarea a trei misiuni internaționale pentru schimb de bune practici în domeniul recuperării bunurilor.

Organizarea unei mese rotunde cu jurnaliști de investigație pentru discuții pe teme de interes comun.

Modernizarea tehnologică și suportul digital

Programul include și modernizarea tehnicii pentru investigațiile criminalistice digitale, prin:

Achiziționarea a patru licențe de software pentru analiza blockchain, distribuite către DNA, DIICOT, PICCJ și ANABI, cu instruirea utilizatorilor.

Implementarea unei aplicații operaționale de server pentru investigații criminalistice digitale, utilizată de organele de aplicare a legii din cadrul DNA, DIICOT și PICCJ.