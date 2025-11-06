Papa Leo XIV se întâlnește cu președintele palestinian Mahmoud Abbas și susține soluția cu două state pentru pace în Orientul Mijlociu

Papa Leo XIV s-a întâlnit joi, la Vatican, cu președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, marcând prima lor întâlnire față în față de la alegerea papei, în luna mai. Cei doi lideri au discutat anterior doar telefonic, însă convorbirea de aproximativ o oră a fost descrisă de Sfântul Scaun drept „cordială” și s-a concentrat pe criza umanitară din Gaza, precum și pe apelurile repetate pentru o soluție cu două state, poziție pe care Vaticanul a promovat-o constant ca singura cale viabilă de a obține pace între israelieni și palestinieni.

Întâlnirea are loc la aproape o lună după ce un armistițiu mediat de SUA a adus o relativă liniște în Gaza, după doi ani de conflict declanșat de atacul terorist al grupării Hamas asupra Israelului, pe 7 octombrie 2023. Potrivit unui comunicat oficial al Vaticanului, ambele părți au subliniat „necesitatea urgentă de a oferi asistență populației civile din Gaza” și „de a încheia conflictul prin urmărirea unei soluții cu două state”, care presupune crearea unui stat palestinian independent alături de Israel. Vizita lui Abbas coincide, de asemenea, cu a zecea aniversare a „Acordului Comprehensiv” semnat în 2015 între Sfântul Scaun și Statul Palestina, prin care Vaticanul a recunoscut oficial statalitatea palestiniană.

În cadrul vizitei la Roma, președintele palestinian a depus flori la mormântul fostului Papă Francisc, pe care l-a numit „un mare prieten al Palestinei”. Întâlnirea cu Papa Leo a oferit ocazia reafirmării sprijinului internațional pentru crearea unui stat palestinian, în contextul în care perspectiva unei asemenea realizări pare tot mai îndepărtată pe teren. În timp ce Autoritatea Palestiniană și-ar manifesta disponibilitatea de a prelua administrarea post-conflict a Gazei, guvernul premierului israelian Benjamin Netanyahu a respins orice implicare viitoare a PA sau a Hamas în regiune și a reiterat că nu sprijină crearea unui stat palestinian pe durata mandatului său.

CITEȘTE ȘI – SUA sunt gata să-și stabilească o bază militară în Siria, pe un aerodrom din Damasc

Papa american a păstrat un ton echilibrat față de conflict: a condamnat deplasarea forțată a civililor din Gaza și a cerut sprijin umanitar susținut, fără a folosi termenul „genocid” pentru operațiunile militare israeliene, așa cum făcuse Papa Francisc în perioada sa pontificală.

Această poziție reafirmă angajamentul Vaticanului pentru soluția cu două state, în ciuda scepticismului tot mai accentuat în rândul populațiilor israeliană și palestiniană privind viabilitatea unei astfel de aranjări. Conform unui sondaj realizat în octombrie, optimismul palestinianilor privind statalitatea scade, iar sprijinul pentru Hamas, care păstrează obiectivul creării unui stat în locul Israelului, rămâne constant.

Această întâlnire marchează un moment simbolic în eforturile diplomatice ale Vaticanului, subliniind rolul continuu al papei ca mediator moral și susținător al păcii în regiune, într-un context tensionat, în care dialogul și soluțiile pașnice par mai necesare ca niciodată.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.