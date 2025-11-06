Statele Unite se pregătesc să stabilească o prezență militară la o bază aeriană din Damasc pentru a facilita încheierea unui pact de securitate pe care Washingtonul îl intermediază între Siria și Israel, transmite joi Reuters, citând șase surse familiarizate cu situația.

Planurile SUA pentru o prezență în capitala siriană, despre care nu s-a aflat până acum, ar fi un semn al realinierii strategice a Siriei cu SUA în urma căderii, anul trecut, a regimului condus de Bashar al-Assad, aliat al Iranului.

Baza este un punct de acces către teritorii din sudul Siriei care ar urma să formeze o zonă demilitarizată în cadrul unui pact de neagresiune între Israel și Siria, acord mediat de administrația președintelui american Donald Trump.

Trump se va întâlni luni la Casa Albă cu președintele sirian Ahmed al-Sharaa, prima astfel de vizită a unui șef de stat sirian.

Reuters a vorbit cu șase surse familiarizate cu pregătirile de la bază, inclusiv doi oficiali occidentali și un oficial sirian din domeniul apărării, care au confirmat că SUA intenționează să folosească baza pentru a contribui la monitorizarea unui posibil acord israeliano-sirian.

SUA dorește combaterea eficientă a ISIS

Un oficial al administrației americane a indicat că SUA ‘evaluează constant poziția necesară în Siria pentru a combate eficient ISIS (Statul Islamic) și nu comentăm locațiile sau posibilele locații (unde) operează forțele’. Oficialul a solicitat ca numele și amplasamentul bazei să fie eliminate din motive de securitate operațională.

Două surse militare siriene au menționat că discuțiile tehnice s-au concentrat pe utilizarea bazei pentru logistică, supraveghere, realimentare și operațiuni umanitare, în timp ce Siria își va păstra suveranitatea deplină asupra facilității.

SUA fac demersuri de mai multe luni pentru a ajunge la un pact de securitate între Israel și Siria, dușmani de lungă durată, și se spera să se anunțe un acord la Adunarea Generală a Națiunilor Unite din septembrie, dar discuțiile au întâmpinat obstacole de ultim moment.

Potrivit unei surse siriene, Washingtonul exercită presiuni asupra Siriei pentru a ajunge la un acord până la sfârșitul anului și, eventual, înainte de călătoria lui Sharaa la Washington.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!