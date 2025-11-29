Papa Leo, moment istoric în Turcia: vizită la Moscheea Albastră și întâlniri cu lideri religioși

Papa Leo a marcat sâmbătă un moment simbolic în cadrul primei sale vizite peste hotare ca lider al Bisericii Catolice, oprindu-se la celebra Moschee Albastră din Istanbul, un reper al arhitecturii otomane din secolul al XVII-lea și unul dintre cele mai vizitate locuri de cult din Turcia. Vizita face parte din cea de-a treia zi a turneului său internațional, iar duminică Suveranul Pontif va continua călătoria cu o deplasare în Liban.

La Moscheea Sultan Ahmed, Papa Leo a fost întâmpinat de imam, care l-a ghidat prin interiorul lăcașului de cult, celebru pentru impresionantele sale plăci ceramice de culoare albastră. Potrivit declarațiilor imamului Asgin Tunca, întâlnirea a fost una „calmă, respectuoasă și profund simbolică”. Deși Vaticanul anunțase că Papa va păstra „un scurt moment de rugăciune tăcută”, imamului i s-a părut important să sublinieze că pontiful a ales o atitudine contemplativă, fără un gest religios explicit.

I-am spus că este casa lui Allah și că, dacă dorește, se poate ruga. Mi-a răspuns doar: ‘Este în regulă’. Cred că a venit să simtă locul, atmosfera, și s-a bucurat de aceasta, a relatat Tunca.

Respectând tradiția islamică, Papa Leo și-a scos încălțămintea la intrare și a pășit prin moschee în șosete albe, observând detaliile arhitecturale și liniștea caracteristică spațiului.

După vizita la Moscheea Albastră, pontiful s-a îndreptat către Biserica Siriană Ortodoxă Mor Ephrem, unde a avut o întâlnire privată cu lideri ai comunității creștine din Turcia. Vaticanul a transmis ulterior că momentul petrecut în moschee a fost pentru Papa Leo „un act de ascultare, contemplare și profund respect față de credința celor care se roagă acolo”.

De remarcat este și faptul că Papa nu a vizitat Hagia Sophia, monument major al creștinismului timp de secole, aflat chiar vizavi de Moscheea Albastră. Decizia este cu atât mai notabilă cu cât transformarea Hagiei Sophia în moschee în 2020 a generat critici internaționale, inclusiv din partea Vaticanului.

Sâmbătă seara, Papa Leo urma să celebreze o liturghie pentru comunitatea catolică locală în Volkswagen Arena din Istanbul. În Turcia trăiesc aproximativ 33.000 de catolici, un număr redus într-o țară cu peste 85 de milioane de locuitori, majoritatea de confesiune musulmană sunnită.

Această vizită întărește tradiția recentă a papilor de a evidenția dialogul interreligios și respectul reciproc, Papa Leo fiind cel mai nou pontif care trece pragul Moscheii Albastre, după Papa Benedict și Papa Francisc.

