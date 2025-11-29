8 C
București
sâmbătă, 29 noiembrie 2025
caută...
AcasăInternaționalTrump anulează ordinele executive semnate de Biden: „92% dintre ele nu mai...

Trump anulează ordinele executive semnate de Biden: „92% dintre ele nu mai au efect”

InternaționalȘtirile zilei
Actualizat:
Narcis Rosioru
de Narcis Rosioru
Trump aprecieri decizii UE
Foto Facebook Josh Rincon, 29 decembrie 2024

Președintele american Donald Trump a anunțat vineri că a anulat toate ordinele executive emise de predecesorul său, Joe Biden, folosind dispozitivul autopen de semnătură automată.

Donald Trump a comentat ulterior cu privire la decizie:

„Orice document semnat de Biden cu autopen, ceea ce înseamnă aproximativ 92% dintre ele, este anulat şi nu mai are efect”, a declarat el.

Președintele Trump a mers mai departe și a lansat un avertisment direct:

„Biden nu a fost implicat în procesul autopen și, dacă spune că a fost, atunci va fi inculpat pentru sperjur”, a afirmat șeful de la Casa Albă.

Această declarație intensifică disputele privind validitatea deciziilor luate de fosta administrație, în contextul unor precedente similare, cum ar fi contestarea grațierilor preventive semnate cu autopen.

Schimbări radicale în agenda guvernamentală

Anunțul survine după ce Trump a emis deja mai multe ordine executive în primele luni ale mandatului său, anulând politici-cheie ale lui Biden în domenii precum imigrația, climatul și vehiculele electrice.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube.

Narcis Rosioru
Narcis Rosioruhttps://www.romanialibera.ro
Narcis Roșioru, născut în 1989, este un profesionist în comunicare și mass-media din București. Începând cu 1 iulie 2024, s-a alăturat echipei România Liberă în calitate de colaborator. Anterior, Narcis a avut diverse roluri în mass-media, inclusiv editor web și specialist în social media la Europa FM, reporter la Fanatik.ro și producător video la Mediafax Group. A fost și redactor-șef la TeoTrandafir.com, unde a coordonat echipa editorială și gestionat pagina de Facebook. Narcis are o diplomă de master în Tehnici de Comunicare și Producție Mass-Media de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, unde a obținut și diploma de licență în Jurnalism.
Cele mai citite

Rusia pregătește blocarea WhatsApp și împinge utilizatorii către aplicația Max

Internațional Dana Macsim - 0
Max este o aplicație internă de mesagerie, intens promovată de autorități și criticată de experți din domeniul juridic, ca un posibil instrument de monitorizareRusia...

Păltiniș dă startul sezonului cu zăpadă păstrată peste vară. Traseu de sanie de vară inaugurat la Sinaia

Social Narcis Rosioru - 0
Iubitorii sporturilor de iarnă primesc o veste excelentă: în acest weekend se poate schia la Păltiniș, după ce administratorii domeniului schiabil au reușit, pentru...

Tanczos Barna: sinceritatea în politică are limite, iar cuvintele unui ministru pot influența piața

Politică Dana Macsim - 0
Oficialul a explicat că un mesaj transmis de un ministru poate avea consecințe directe, chiar și în zona economicăVicepremierul Tanczos Barna a vorbit sâmbătă...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.