Pană de siguranță în Formula 1! Hackerii au compromis site-ul piloților, iar FIA a reacționat de urgență

Forul internațional a confirmat atacul informatic și a anunțat măsuri rapide pentru protejarea datelor.

Un site oficial al FIA, dedicat clasificării piloților din Formula 1, a fost victima unui atac cibernetic în această vară, incident confirmat chiar de forul internațional cu doar câteva zile înaintea Marelui Premiu al Mexicului. Platforma, folosită pentru actualizarea informațiilor oficiale despre piloți, a fost compromisă de un grup de hackeri care susțin că sunt „fani ai Formulei 1”.

Atacatorii au revendicat acțiunea pe rețelele de socializare, afirmând că nu au avut intenții răuvoitoare și că scopul lor a fost doar de a semnala breșele de securitate existente. Potrivit declarațiilor publice, hackerii ar fi descoperit vulnerabilități majore în sistemul FIA și au transmis detalii despre acestea direct organizației.

Reacția oficială a FIA: „Am securizat imediat datele piloților”

Forul de conducere al sportului mondial cu motor a emis un comunicat în care confirmă incidentul și precizează că au fost luate măsuri de urgență.

„FIA a luat cunoștință de un incident cibernetic care a implicat site-ul FIA privind clasificarea piloților, în timpul verii. Au fost luate măsuri imediate pentru a securiza datele piloților.”, se arată în declarația transmisă presei.

Organizația a raportat incidentul autorităților competente în domeniul protecției datelor și a anunțat că a lucrat împreună cu experți IT independenți pentru a investiga sursa atacului și pentru a întări sistemele digitale.

Hackerii susțin că ar fi putut accesa datele lui Max Verstappen

Potrivit publicațiilor internaționale, atacatorii au descoperit o breșă care le-ar fi putut permite, teoretic, accesul la datele personale ale piloților de top, inclusiv cele din pașaportul lui Max Verstappen, campionul mondial en-titre. Grupul a afirmat că s-a oprit înainte de a vizualiza sau salva informații sensibile, limitându-se doar la demonstrarea vulnerabilității.

Incidentul ar fi fost semnalat FIA la începutul lunii iunie, moment în care site-ul a fost imediat scos offline. Ulterior, forul a colaborat direct cu hackerii pentru a analiza vulnerabilitățile sistemului și a preveni atacuri similare în viitor.

Surse apropiate FIA au declarat pentru presa britanică că platforma compromisă nu era conectată la sistemele care gestionează datele tehnice sau sportive ale Formulei 1, ceea ce a împiedicat un potențial dezastru informatic.

Atacul vine într-un context mai larg în care organizațiile sportive globale devin tot mai des ținte pentru grupuri de hackeri, fie din motive financiare, fie pentru notorietate. Formula 1, cu infrastructura sa complexă și volume uriașe de date sensibile, reprezintă un obiectiv valoros pentru astfel de operațiuni.

FIA a anunțat că va revizui toate platformele sale online și va introduce măsuri suplimentare de securitate digitală înaintea noului sezon competițional.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!